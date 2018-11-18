На Донбассе убили боевика с России, воевшего за Донецкий аэропорт

В сети появилась информация об очередном российском наемнике, который погиб на Донбассе. Судя по скорбящим сообщениям оккупантов в соцсетях, он участвовал в боях за Донецкий аэропорт.

Соответствующую информацию на своей странице в Facebook обнародовал офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".

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Очередной боевик на Донбассе пополнил "200 бригаду"

По его словам, погиб боевик 4 ноября, а родился он в российском Ставрополе.

Родился он в России

Звали же покойника – Дмитрий Сидоренко.

Сидоренко очень много в соцсетях публиковал фото с оружием

Добавим, что он также внесен в базу "Миротворца". Как отмечают активисты, Сидоренко было 27 лет (дата рождения – 21 марта 1991 года).

Прожил оккупант всего 27 лет

Также известно, что он служил в 2007-2012 годах в Чечне (военная часть – Грозный, Аргун).

Служил в Чечне

Имел оккупант и сына Кирилла, которому сейчас – 1 год и 8 месяцев.

В Сидоренко остался малолетний сын

Добавим, что его так называемые "собратья" в скорбных сообщениях сообщают, что он участвовал в боях за Донецкий аэропорт.

Напомним, в конце сентября стало известно, что на территории оккупированного Донбасса была ликвидирована известная союзница боевиков – 28-летняя Анна Чабанова, которая имела красноречивый позывной "Сирена".