Как украинские воины отправили боевиков на Донбассе на тот свет: эффектное видео

В сети появилось яркое видео уничтожения позиций боевиков на Донбассе. В результате мощного ответа со стороны украинских воинов погибли три оккупанта.

Соответствующий ролик опубликовал легендарный офицер Вооруженных Сил Анатолий Штефан, имеющий позывной Штирлиц.

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На кадрах, в частности, видно, что удар был нанесен с помощью беспилотников.

"Шмаки-бум – это всегда красиво, особенно, когда еще трое колорадов вступают в ряды 200-й бригады (они были ликвидированы – 24 канал). Все будет Украина и победа за нами", – эмоционально подписал видео военный.

Мощное видео уничтожения позиций боевиков на Донбассе

Напомним, подобное видео "шмаки-бума" Анатолий Штефан публиковал 22 октября. Тогда украинские бойцы мощными, точными ударами с воздуха уничтожили огневые позиции российских оккупационных войск в районе поселка Верхнеторецкое в Донецкой области.