00:40
30 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путин и его олени. Рогозин подался в аграрию
      Вєсті Кремля
      20:57, 29 октября
      Вести.UA. Слезные письма Савченко о помощи. Стокгольмский синдром Барны
      Вєсті.UA
      20:57, 29 октября
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, 26 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Клубы интернациональной дружбы
      Згадати все
      12:34, 28 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Как украинские воины отправили боевиков на Донбассе на тот свет: эффектное видео

      87 Читати новину українською
      Появилось яркое видео уничтожения позиций боевиков на Донбассе
      Появилось яркое видео уничтожения позиций боевиков на Донбассе / Соцсети

      В сети появилось яркое видео уничтожения позиций боевиков на Донбассе. В результате мощного ответа со стороны украинских воинов погибли три оккупанта.

      Соответствующий ролик опубликовал легендарный офицер Вооруженных Сил Анатолий Штефан, имеющий позывной Штирлиц.

      Читайте также: Украинские военные с беспилотника разбомбили позицию боевиков: впечатляющее видео

      На кадрах, в частности, видно, что удар был нанесен с помощью беспилотников.

      "Шмаки-бум – это всегда красиво, особенно, когда еще трое колорадов вступают в ряды 200-й бригады (они были ликвидированы – 24 канал). Все будет Украина и победа за нами", – эмоционально подписал видео военный.

      Мощное видео уничтожения позиций боевиков на Донбассе

      Напомним, подобное видео "шмаки-бума" Анатолий Штефан публиковал 22 октября. Тогда украинские бойцы мощными, точными ударами с воздуха уничтожили огневые позиции российских оккупационных войск в районе поселка Верхнеторецкое в Донецкой области.

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Жертвы Вооруженные Силы Украины Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за 29 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 29 октября: ужасная авиакатастрофа в Индонезии, Гонтарева нашла работу
      29 октября , 23:08 Главные новости 29 октября: ужасная авиакатастрофа в Индонезии, Гонтарева нашла работу
      Закат звезды российского "Терминатора": Китай дышит в спину
      29 октября , 22:00 Закат звезды российского "Терминатора": Китай дышит в спину
      Злой Одессит
      Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      29 октября , 11:00 Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      Серьезный вызов Европе, – западные СМИ о скором завершении "эры Ангелы Меркель"
      29 октября , 21:01 Серьезный вызов Европе, – западные СМИ о скором завершении "эры Ангелы Меркель"
      Олігархи назавжди, або Хто і скільки заробив під час війни
      29 октября , 20:36 Олігархи назавжди, або Хто і скільки заробив під час війни
      Артем Овдієнко
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук