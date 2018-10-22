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      Украинские бойцы устроили "шмаки-бум" боевикам на Донбассе: яркое видео

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      Українські бійці знищили позиції окупантів на Донбасі
      Українські бійці знищили позиції окупантів на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      Украинские бойцы мощными, точными ударами с воздуха уничтожили огневые позиции российских оккупационных войск в районе поселка Верхньоторецьке в Донецкой области.

      Соответствующее видео опубликовал офицер Анатолий Штефан Штирлиц на своей странице в Facebook.

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      Он отметил, что неугомонные оккупанты каждый день провоцируют бойцов Объединенных сил.

      "После нескольких провокаций, снова Осы в районе населенного пункта Верхнеторецкое полетели в гости на РОП колорадов, чтобы немного их ужалить и сделать шмаки-бум. Немного успокоили их, как их технику так и колорадов, не успели добежать до блиндажей. Верьте ОСам, у них есть успокоительное, и они его постоянно применяют", – говорится в заметке офицера.

      Также военный отметил, что такие действия были адекватным ответом украинских бойцов на провокации пророссийских боевиков.

       

      Напомним, в течение воскресенья, 21 октября, пророссийские боевики на Донбассе 19 раз обстреляли позиции украинских военных, в результате чего ранения получили трое защитников. В то же время бойцы ВСУ ликвидировали 8 оккупантов и еще 2 ранили.

      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 22 октября
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