Украинские бойцы устроили "шмаки-бум" боевикам на Донбассе: яркое видео

Украинские бойцы мощными, точными ударами с воздуха уничтожили огневые позиции российских оккупационных войск в районе поселка Верхньоторецьке в Донецкой области.

Соответствующее видео опубликовал офицер Анатолий Штефан Штирлиц на своей странице в Facebook.

Читайте также: Оккупированный Донецк массово спел песни "Океана Эльзы": видео

Он отметил, что неугомонные оккупанты каждый день провоцируют бойцов Объединенных сил.

"После нескольких провокаций, снова Осы в районе населенного пункта Верхнеторецкое полетели в гости на РОП колорадов, чтобы немного их ужалить и сделать шмаки-бум. Немного успокоили их, как их технику так и колорадов, не успели добежать до блиндажей. Верьте ОСам, у них есть успокоительное, и они его постоянно применяют", – говорится в заметке офицера.

Также военный отметил, что такие действия были адекватным ответом украинских бойцов на провокации пророссийских боевиков.

Напомним, в течение воскресенья, 21 октября, пророссийские боевики на Донбассе 19 раз обстреляли позиции украинских военных, в результате чего ранения получили трое защитников. В то же время бойцы ВСУ ликвидировали 8 оккупантов и еще 2 ранили.