Ситуация на Донбассе: боевики понесли существенные потери

В течение воскресенья, 21 октября, пророссийские боевики на Донбассе 19 раз обстреляли позиции украинских военных, при этом трижды – из запрещенного минскими соглашениями оружия. Вследствие обстрелов ранения получили 3 украинских бойцов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

В то же время пророссийские боевики тоже понесли потери, свидетельствует информация от украинской разведки. Так, в течение суток было ликвидировано 8 оккупантов и еще 2 ранены.

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В штабе ООС уточнили, что в воскресенье российские оккупационные силы вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под вражеские обстрелы попали позиции украинских военных в районе Счастья, Крымского, Попасной, Шумов, Песков, Марьинки, Тарамчука, Красногоровки, Павлополя, Водяного, Гнутово, Лебединского и Широкино.

Отмечается, что пророссийские боевики атаковали опорный пункт украинских войск вблизи Водяного из минометов калибра 120 миллиметров, гранатометов и стрелкового оружия. А позиции ООС в районах Крымского и Широкино оккупанты обстреливали из минометов 82-го калибра. Вблизи Счастье по защитникам Украины вел огонь снайпер.

От начала суток понедельника, 22 октября, пророссийские боевики из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли позиции украинских военных в районе Новотроицкого.