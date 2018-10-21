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      Пророссийские боевики намерены "приватизировать" пустые помещения: возмутительные детали

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      Боевики на оккупированных территориях намерены "приватизировать" пустые помещения
      Боевики на оккупированных территориях намерены "приватизировать" пустые помещения / 24 Канал

      Пророссийские боевики на временно оккупированных территориях составляют списки пустых квартир. Туда оккупанты хотят заселять российских военных и медиков.

      Об этом рассказал представитель уполномоченного ВРУ по правам человека на Донбассе Павел Лисянский, пишет "РБК-Украина".

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      Так, Лисянский рассказывает, что о "схемах" оккупантов его информируют собственные источники.

      По источникам информации, которые у меня есть, "ЛНР" "местная власть" начала обсуждать так называемую "программу развития ЛНР". Так вот – в рамках этой программы стал обсуждаться вопрос того, что очень много жилья пустует. Они начали обсуждать, что это жилье надо передать в "собственность их коммунального общества",
      – рассказал он.

      Уполномоченный по правам человека отмечает, что боевики пытаются создать механизм, чтобы сделать законным рейдерский захват жилья. Также он отмечает, что в пустые квартиры оккупанты хотят расселять военных и врачей.

      "По моей информации, квартиры нужны врачам и военным. Там ведь уже были случаи, когда квартиры забирали. Речь идет об однокомнатных квартирах. Я думаю, что под красивыми словами о "расквартировании" они будут просто захватывать жилье", - сказал Лисянский.

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      По его словам, местные жители рассказывают о пристальном мониторинге оккупантами пустующих квартир.

      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 21 октября
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