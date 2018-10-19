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      "Все черным по белому": Хуг назвал доказательства военного вмешательства России на Донбассе

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      Хуг назвал доказательства военного вмешательства России на Донбассе
      Хуг назвал доказательства военного вмешательства России на Донбассе / Фото из открытых источников

      Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ продолжают собирать доказательства присутствия российских военных на оккупированном Донбассе. Недавно они в очередной раз зафиксировали колонны военной техники и разговаривали с кадровыми офицерами вооруженных сил России.

      Об этом заявил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, сообщает "Голос Америки".

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      Хуг подчеркнул, что в отчетах наблюдателей все написано "черным по белому", и "каждый может это прочитать".

      Мы видели колонны техники военного образца, которые въезжали на территорию Украины и выезжали. Мы видели следы тяжелой техники, ведущие к неподконтрольному участку границы с Российской Федерацией,
      – сказал Хуг.

      По его словам, наблюдатели говорили с людьми, которых удалось задержать украинским военнослужащим. Боевики рассказывали, что служили в российских воинских подразделениях. Эти подразделения участвовали в боях, находясь в Украине в системе ротации.

      Напомним, пророссийские боевики в очередной раз отказали представителям миссии ОБСЕ во въезде для мониторинга ситуации в четырех населенных пунктах. Оккупанты не предоставили наблюдателям доступ для проведения мониторинга в районах вблизи сел Заиченко, Саханка, Леоново и города Новоазовск.

      Чем занимается миссия ОБСЕ в Украине?
      Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) занимается контролем над вооружениями, вопросами мира и прав человека. Ее участниками являются 57 стран, которые расположены преимущественно в Европе, а также страны-бывшие члены СССР и США с Канадой.

      В Украине организация известна, в первую очередь, своей мониторинговой миссией на Донбассе. Она начала свою работу 21 марта 2014 года в связи с военными действиями на востоке. Ее основные задачи – это беспристрастно и объективно наблюдать и отчитываться о ситуации в Украине, а также способствовать диалогу между всеми сторонами конфликта. То есть миссия фактически уполномочена только фиксировать правонарушения, а не предотвращать их. Миссия состоит из невооруженных гражданских наблюдателей, а также международных работников из государств-участников ОБСЕ. Им помогают сотрудники из Украины.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Война на Донбассе ОБСЕ
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 20 октября
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