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      Як українські воїни відправили бойовиків на Донбасі на той світ: ефектне відео

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      З'явилося яскраве відео знищення позицій бойовиків на Донбасі
      З'явилося яскраве відео знищення позицій бойовиків на Донбасі / Соцмережі

      У мережі з'явилося яскраве відео знищення позицій бойовиків на Донбасі. У результаті потужної відповіді з боку українських воїнів загинули три окупанти.

      Відповідний ролик опублікував легендарний офіцер Збройних Сил Анатолій Штефан, що має позивний "Штірліц.

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      На кадрах, зокрема, видно, що удар було завдано за допомогою безпілотників.

      "Шмакі-бум – це завжди гарно, особливо, коли ще троє колорадів вступають до лав 200-ї бригади (їх було ліквідовано – 24 канал). Все буде Україна та перемога за нами", – емоційно підписав відео військовий.

      Потужне відео знищення позицій бойовиків на Донбасі

      Нагадаємо, подібне відео "шмакі-буму" Анатолій Штефан публікував 22 жовтня. Тоді Українські бійці потужними, точними ударами з повітря знищили вогневі позиції російських окупаційних військ в районі селища Верхньоторецьке у Донецькій області.

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні Сили України Жертви
      Джерело: 24 канал
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