Як українські воїни відправили бойовиків на Донбасі на той світ: ефектне відео

У мережі з'явилося яскраве відео знищення позицій бойовиків на Донбасі. У результаті потужної відповіді з боку українських воїнів загинули три окупанти.

Відповідний ролик опублікував легендарний офіцер Збройних Сил Анатолій Штефан, що має позивний "Штірліц.

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На кадрах, зокрема, видно, що удар було завдано за допомогою безпілотників.

"Шмакі-бум – це завжди гарно, особливо, коли ще троє колорадів вступають до лав 200-ї бригади (їх було ліквідовано – 24 канал). Все буде Україна та перемога за нами", – емоційно підписав відео військовий.

Потужне відео знищення позицій бойовиків на Донбасі

Нагадаємо, подібне відео "шмакі-буму" Анатолій Штефан публікував 22 жовтня. Тоді Українські бійці потужними, точними ударами з повітря знищили вогневі позиції російських окупаційних військ в районі селища Верхньоторецьке у Донецькій області.