На фронте враг 10 раз открывал огонь по позициям ВСУ, в результате чего двое украинских военных были ранены. Пророссийские боевики управляемой ракетой сожгли машину ВСУ в Песках.

Стреляли из оккупированного Донецка.

Читайте также: "Русский мир" отблагодарил сполна: на Донбассе убили боевика из РФ, который воевал за Донецкий аэропорт

Как говорят украинские военнослужащие, в последнее время "враг совсем обнаглел – стреляет днем и ночью, не гнушаясь тяжелым калибром".

Наши, так сказать, близкие братья открыли огонь из ракетной установки, но благодаря проводу, который идет через дорогу они не попали,

– сказал военнослужащий ВСУ Андрей.

К счастью, ракета попала в заднюю часть машины, ребята успели выбежать, но боевики на этом не успокоились.

Ребята говорят, что машины немного жаль, ведь ее подарили волонтеры. В последнее время боевики значительно увеличили интенсивность обстрелов.

Пророссийские боевики обстреляли машину ВСУ

Боевики сидят в оккупированном Донецке, заняв бывшие здания шахты, которые после боев за Донецкий аэропорт, в украинской армии называют близнецами. Именно из них позиции украинских военных видны как на ладони.

Здесь приходится быстро двигаться и наклоняться, ведь до позиций врага считанные сотни метров и, заметив движение на наших позициях, они могут открыть огонь в любой момент,

– отметил корреспондент 24 канала Евгений Назаренко.

Диверсионные группы врага ходят здесь постоянно. Приближаются на 100-200 метров, но получив ответ, уходят. Цель этих вылазок – поиск пробелов в обороне украинской армии, но в Песках таких мест нет.