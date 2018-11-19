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      Пророссийские боевики управляемой ракетой сожгли машину ВСУ

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      На фронте враг 10 раз открывал огонь по позициям ВСУ, в результате чего двое украинских военных были ранены. Пророссийские боевики управляемой ракетой сожгли машину ВСУ в Песках.

      Стреляли из оккупированного Донецка.

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      Как говорят украинские военнослужащие, в последнее время "враг совсем обнаглел – стреляет днем и ночью, не гнушаясь тяжелым калибром".

      Наши, так сказать, близкие братья открыли огонь из ракетной установки, но благодаря проводу, который идет через дорогу они не попали,
      – сказал военнослужащий ВСУ Андрей.

      К счастью, ракета попала в заднюю часть машины, ребята успели выбежать, но боевики на этом не успокоились.

      Ребята говорят, что машины немного жаль, ведь ее подарили волонтеры. В последнее время боевики значительно увеличили интенсивность обстрелов.

      Проросійські бойовики обстріляли автівку ЗСУ

      Пророссийские боевики обстреляли машину ВСУ

      Боевики сидят в оккупированном Донецке, заняв бывшие здания шахты, которые после боев за Донецкий аэропорт, в украинской армии называют близнецами. Именно из них позиции украинских военных видны как на ладони.

      Здесь приходится быстро двигаться и наклоняться, ведь до позиций врага считанные сотни метров и, заметив движение на наших позициях, они могут открыть огонь в любой момент,
      – отметил корреспондент 24 канала Евгений Назаренко.

      Диверсионные группы врага ходят здесь постоянно. Приближаются на 100-200 метров, но получив ответ, уходят. Цель этих вылазок – поиск пробелов в обороне украинской армии, но в Песках таких мест нет.

      Автор: Евгений Назаренко
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе война АТО
      Источник: 24 канал
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