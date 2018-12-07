Червоний Хрест скерував на Донбас велику гуманітарну допомогу

Міжнародний комітет Червоного Хреста направив на непідконтрольні території України 255 тонн гуманітарної допомоги. Транспортні засоби перевозили продовольчі та гігієнічні набори, друковані та будівельні матеріали, лікарські препарати.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Через пункт пропуску Новотроїцьке проїхали 12 вантажівок від Міжнародного Комітету Червоного Хреста і 8 вантажних авто від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців

Відомо, що перевозили для жителів Донецької області продовольчі та гігієнічні набори, канцелярське приладдя, друковані та будівельні матеріали, лікарські препарати, товари медичного призначення, електричний конвектор та зимовий набір для домогосподарств. Загальна вага склала майже 255 тонн.

Нагадаємо, що 16 тисяч українських ув'язнених досі перебувають в руках окупантів: вони залишились за ґратами на захоплених бойовиками та росіянами Донеччині та Луганщині. За п'ять років вивезти із в'язниць на окупованих територіях змогли менше, ніж дві сотні українців.