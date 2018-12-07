10:42
7 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Гнів Путіна. Заборона курсу валют у Росії
      Вєсті Кремля
      21:36, 6 грудня
      Вєсті.UA. Український аналог Пугачової і Галкіна. Радикальна ідея Ляшка
      Вєсті.UA
      20:27, 6 грудня
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська гігієна
      Згадати все
      22:30, 4 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Червоний Хрест скерував на Донбас велику гуманітарну допомогу

      132 Читать новость на русском
      Червоний Хрест скерував на Донбас велику гуманітарну допомогу (ілюстративне фото)
      Червоний Хрест скерував на Донбас велику гуманітарну допомогу (ілюстративне фото) / dpsu.gov.ua

      Міжнародний комітет Червоного Хреста направив на непідконтрольні території України 255 тонн гуманітарної допомоги. Транспортні засоби перевозили продовольчі та гігієнічні набори, друковані та будівельні матеріали, лікарські препарати.

      Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

      Читайте також: ООН відправила гуманітарну допомогу на Донбас: скільки вантажу прийшло

      Через пункт пропуску Новотроїцьке проїхали 12 вантажівок від Міжнародного Комітету Червоного Хреста і 8 вантажних авто від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців

      Відомо, що перевозили для жителів Донецької області продовольчі та гігієнічні набори, канцелярське приладдя, друковані та будівельні матеріали, лікарські препарати, товари медичного призначення, електричний конвектор та зимовий набір для домогосподарств. Загальна вага склала майже 255 тонн.

      Нагадаємо, що 16 тисяч українських ув'язнених досі перебувають в руках окупантів: вони залишились за ґратами на захоплених бойовиками та росіянами Донеччині та Луганщині. За п'ять років вивезти із в'язниць на окупованих територіях змогли менше, ніж дві сотні українців.

      Теги: Новини України Війна на Донбасі біженці Новини Донецька Новини Луганська ООН
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Які справи НАБУ аномально довго не розглядаються в судах: рейтинг
      6 грудня , 22:43 Які справи НАБУ аномально довго не розглядаються в судах: рейтинг
      244
      У держави немає надійніших союзників, аніж її армія та флот: хто руйнував та відбудовував ЗСУ
      6 грудня , 20:30 У держави немає надійніших союзників, аніж її армія та флот: хто руйнував та відбудовував ЗСУ
      Артем Овдієнко 1359
      Софійський собор може стати головним для УПЦ: 10 фактів про нього
      6 грудня , 19:02 Софійський собор може стати головним для УПЦ: 10 фактів про нього
      Світлана Попова 3785
      Россия мечется: очередная информационая атака на Томос
      6 грудня , 19:00 Россия мечется: очередная информационая атака на Томос
      Блог Медіа 2960
      Вибори президента України-2019: хто піде та які у них шанси
      6 грудня , 18:13 Вибори президента України-2019: хто піде та які у них шанси
      Інна Жолобович 76955
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Концерт Depeche Mode у Києві: група зробила заяву
      18 липня 2017 , 12:52
      Єдина помісна церква: Порошенко назвав мету Путіна в Україні
      4 грудня , 09:36
      Раванеллі може повернутись у Арсенал-Київ
       23 вересня , 09:14
      Екс-форвард збірної України жорстко розкритикував двох футболістів Шахтаря
       5 листопада , 14:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук