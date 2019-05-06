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      Шуфрич похвастался романтичным отдыхом в оккупированном Крыму: фото

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      Шуфрич поехал в оккупированный Крым
      Шуфрич поехал в оккупированный Крым / Фото из страницы пресс-службы Нестора Шуфрича

      Народный депутат Украины Нестор Шуфрич на майские праздники съездил в оккупированный Россией Крым. Таким образом нардеп захотел сделать своей жене "романтический подарок".

      На аннексированный полуостров Шуфрич отправился "просто из Киево-Печерской лавры" вместе с "пасочками и писанками, освященными главой УПЦ МП Онуфрием", сообщила его пресс-служба на странице в Facebook.

      Читайте также: Он может сам вернуться, – Кравчук о захваченном Россией Крыме

      Там также рассказали, что к Ялте нардеп ехал через контрольно-пропускной пункт "Чонгар". На стороне оккупантов по дороге туда и обратно авто проверяли "три с половиной и два часа".

      Признаюсь, за три дня в Крыму сердце сжалось не раз. Ведь здесь прошли дни моего детства с мамой, папой и старшим братом и моей юности! В Ялте люди узнавали, улыбались, здоровались. Настроение у людей праздничное, хотя у некоторых глаза немного грустные,
      – Шуфрич поделился впечатлениями от поездки на оккупированный полуостров.


      Шуфрич с женой поехали в оккупированный Крым/ Фото из фейсбук-страницы Шуфрича


      Нестор Шуфрич посетил оккупированный Крым/ Фото с его фейсбук-страницы


      По словам нардепа, "по дороге домой, на заправке и в кафе" его узнавали и поздравляли с победой Зеленского". В пресс-службе рассказали, что на прощание нардеп с женой бросили в море железную гривну, "чтобы обязательно еще вернуться к нашему Крыму".


      "Ленин Ялте не помеха", пишут в пресс-службе/ Фото из фейсбук-страницы Шуфрича

      "Очень поразил масштаб строительства нового крымскотатарского культурного центра – целый микрорайон!", – подписала пресс-служба нардепа одну из фотографий.


      Фото из фейсбук-страницы пресс-службы Нестора Шуфрича


      Нестор Шуфрич в оккупированном Крыму/ Фото из фейсбук-страницы пресс-службы нардепа

      Отметим, в декабре 2018 года в фонде "Вернись живым" сообщили, что народный депутат Нестор Шуфрич пожертвовал на помощь украинской армии аж 17 гривен.

      Как Россия аннексировала Крым?В конце февраля 2014 года переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота РФ войска оккупировали Крымский полуостров. Поскольку российские военные были без опознавательных знаков, в народе их назвали "зелеными человечками".

      16 марта 2014 года на территории АР Крым прошел псевдореферендум о статусе полуострова, организованный Кремлем. По сфальсифицированным результатам этого "голосования" Россия включила Крым в свой состав.

      Ни Украина, ни Евросоюз, ни США не признали результатов референдума и считают, что Россия аннексировала Крым

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Аннексия Крыма Нестор Шуфрич
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