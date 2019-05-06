Шуфрич похвастался романтичным отдыхом в оккупированном Крыму: фото

Народный депутат Украины Нестор Шуфрич на майские праздники съездил в оккупированный Россией Крым. Таким образом нардеп захотел сделать своей жене "романтический подарок".

На аннексированный полуостров Шуфрич отправился "просто из Киево-Печерской лавры" вместе с "пасочками и писанками, освященными главой УПЦ МП Онуфрием", сообщила его пресс-служба на странице в Facebook.

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Там также рассказали, что к Ялте нардеп ехал через контрольно-пропускной пункт "Чонгар". На стороне оккупантов по дороге туда и обратно авто проверяли "три с половиной и два часа".

Признаюсь, за три дня в Крыму сердце сжалось не раз. Ведь здесь прошли дни моего детства с мамой, папой и старшим братом и моей юности! В Ялте люди узнавали, улыбались, здоровались. Настроение у людей праздничное, хотя у некоторых глаза немного грустные,

– Шуфрич поделился впечатлениями от поездки на оккупированный полуостров.



Шуфрич с женой поехали в оккупированный Крым/ Фото из фейсбук-страницы Шуфрича



Нестор Шуфрич посетил оккупированный Крым/ Фото с его фейсбук-страницы



По словам нардепа, "по дороге домой, на заправке и в кафе" его узнавали и поздравляли с победой Зеленского". В пресс-службе рассказали, что на прощание нардеп с женой бросили в море железную гривну, "чтобы обязательно еще вернуться к нашему Крыму".



"Ленин Ялте не помеха", пишут в пресс-службе/ Фото из фейсбук-страницы Шуфрича

"Очень поразил масштаб строительства нового крымскотатарского культурного центра – целый микрорайон!", – подписала пресс-служба нардепа одну из фотографий.



Фото из фейсбук-страницы пресс-службы Нестора Шуфрича



Нестор Шуфрич в оккупированном Крыму/ Фото из фейсбук-страницы пресс-службы нардепа

Отметим, в декабре 2018 года в фонде "Вернись живым" сообщили, что народный депутат Нестор Шуфрич пожертвовал на помощь украинской армии аж 17 гривен.

Как Россия аннексировала Крым?В конце февраля 2014 года переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота РФ войска оккупировали Крымский полуостров. Поскольку российские военные были без опознавательных знаков, в народе их назвали "зелеными человечками".



16 марта 2014 года на территории АР Крым прошел псевдореферендум о статусе полуострова, организованный Кремлем. По сфальсифицированным результатам этого "голосования" Россия включила Крым в свой состав.



Ни Украина, ни Евросоюз, ни США не признали результатов референдума и считают, что Россия аннексировала Крым