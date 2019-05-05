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      Он может сам вернуться, – Кравчук о захваченном Россией Крыме

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      Кравчук считает, что оккупированный Россией Крым может сам вернуться в Украину
      Кравчук считает, что оккупированный Россией Крым может сам вернуться в Украину / Фото из открытых источников

      Украина никогда не согласится с тем, что Россия аннексировала Крым. Полуостров может сам вернуться в Украину, поскольку страна-оккупант не способна справиться со всеми его проблемами.

      Первый Президент Украины Леонид Кравчук считает, что в определенное время оккупированный Россией украинский полуостров сам вернется в состав Украины – и похожий опыт уже был, пишет "Апостроф".

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      Экс-президент поделился своими воспоминаниями с визита в Крым в 1953 году – пустые магазины и полное непонимание будущего у жителей. По его словам, те, кого переселили туда из областей России, просили о возвращении.

      Зато Хрущев, как отметил Кравчук, в 1954 году отдал Крым Украине (тогда – УССР), потому что Россия не могла с ним справиться.

      На этом я закончу, потому что говорят, что нам подарили Крым. Нет – нас заставили взять Крым, и стране он стоил все эти годы сто десять миллиардов долларов,
      – добавил он.

      Кравчук подчеркнул, что как тогда, так и после аннексии в 2014 году Россия не может справиться с полуостровом.

      "Воды нет. Они хотят сделать Крым военной базой. Ведь Крым – это не высокое производство, а более затратная территория – и может наступить снова такое время, что Крым не сможет жить без Украины. Я в это верю", – сказал экс-президент Украины.

      В чем заключается украинская блокада Крыма?Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с островом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым обеспечивается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и энергомостом из Кубани. В марте этого года в Крыму объявили о запуске двух новых электростанций.

      Для этого Украина должна "проводить правильную политику, реформы и жить без коррупции и без войны".

      Когда это наступит, мне сказать трудно. Я думаю, что никто этого не скажет, но опыт именно такого подхода я вам назвал,
      – пояснил Кравчук.

      При этом он подчеркнул, что широкомасштабное наступление России на Украину невозможно. Международное сообщество не позволит главе Кремля Владимиру Путину это сделать.

      "Так как Путин уже не раз заявлял, что намерен вернуть территории в границах царской России, то озаботятся и поляки, и прибалты, и другие страны. Это открытая, наглая агрессия, то есть уже война", – отметил экс-президент.

      По его словам, сейчас Путин открытую агрессию пытается скрыть под лозунгами, "что это точечная война и что это не они воюют, а какие-то добровольцы".

      Отметим, экс-президент Украины Леонид Кравчук считает, что новоизбранному президенту Украины следует пересмотреть вопрос блокады оккупированного Россией Крыма и налаживать с крымчанами "человеческие взаимоотношения".

      Как Россия аннексировала Крым?В конце февраля 2014 года переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота РФ войска оккупировали Крымский полуостров. Поскольку российские военные были без опознавательных знаков, в народе их назвали "зелеными человечками".

      16 марта 2014 года на территории АР Крым прошел псевдореферендум о статусе полуострова, организованный Кремлем. По сфальсифицированным результатам этого "голосования" Россия включила Крым в свой состав.

      Ни Украина, ни Евросоюз, ни США не признали результатов референдума и считают, что Россия аннексировала Крым.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Аннексия Крыма Леонид Кравчук
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