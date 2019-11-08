В Україні створять військову поліцію: чому це важливо та які країни допомагатимуть

Невиконання наказу, дезертирство, розкрадання майна – правопорушення, вчинені армійцями, мають свою специфіку. Аби розкрити їх, необхідні зусилля не лише правоохоронців, а й військових.

Забезпеченням закону у ЗСУ опікується Військова служба правопорядку. Утім її повноваження значно ширші, ніж просто перевірка і затримання солдатів. Як працює служба і чому в Україні може з’явитися військова поліція – читайте нижче.

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Нещодавно відбулися навчання Rapid Trident 2019 на Яворівському полігоні на Львівщині. За діями українських правоохоронців пильно спостерігали американські колеги.



Навчання Rapid Trident 2019/ Скріншот з відео

Перед військовими постало чергове завдання – група офіцерів під час переговорів у щойно звільненому місті потрапила у засідку. Так звані "диверсанти" підбурили місцеве населення до непокори. Життя українських воїнів опинилось під загрозою. Самотужки впоратися з розгніваним натовпом їм було не під силу. Саме тоді й були екстрено викликані бійці Військової служби правопорядку.

Що відомо про Військову службу правопорядку? Історія цього формування почалася у 2002 році. Відтоді воно виконує широке коло завдань з підтримання закону у ЗСУ – від профілактики правопорушень і документування скоєних злочинів до знешкодження ворожих диверсантів і охорони іноземних делегацій.

Утім, перед військовими Служби часто стоять і цілком бойові задачі. Так, особовий склад формування брав участь у миротворчих операціях, військових діях на Донбасі та має бойові втрати. І нині Військова служба правопорядку постійно дислокується на Сході нашої держави.

Серед обов’язків бійців формування – підтримання правопорядку, профілактика правопорушень, забезпечення безперешкодного пересування автоколон військових та боротьба з диверсійними групами противника.

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У зоні проведення ООС діють спеціальні комендатури Військової служби правопорядку. Там, де ідуть бої, патрульні працюють на вулицях цілодобово, стоять на варті спокою місцевих мешканців, з пильністю боронять поштові відділення, залізничні станції та блокпости, щоби не допустити вивезення зброї.



Бійці Військової служби правопорядку в зоні ООС/ Скріншот з відео

У 2015 році Україна оголосила амбітну мету — перехід на стандарти НАТО. Їхнє впровадження є важливим елементом на шляху до підвищення рівня боєздатності армії.

У вересні цього року Міноборони України анонсувало законопроєкт про створення військової поліції. Новий орган буде сформований за стандартами НАТО і стане правонаступником військової служби правопорядку. Військові поліцейські виявлятимуть корупцію і злочинні схеми в Збройних силах та матимуть право здійснювати досудове розслідування злочинів, зокрема з зоні бойових дій.

Які країни допомагатимуть створювати військову поліцію в Україні

Країни НАТО активно сприяють реформуванню українських військових правоохоронців.

• Канада допомагає в організації та проведенні курсу застосування сили, надає матеріально-технічну допомогу.

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• Чехія проводить навчання з ведення слідства.

• Польські колеги допомагають із втіленням доктрини Воєнної поліції.

• Правоохоронці Великої Британії проводять курси утримання засуджених, відпрацювання боїв у місті та надання першої медичної допомоги.

• Литовські партнери влаштовують курси організації і проведення поліцейських операцій, курси виживання та курси охорони VIP-персон.

Як навчатимуть військових поліцейських?

Упродовж трьох місяців військові правоохоронці мають опанувати 9 модулів. Під керівництвом досвідчених інструкторів вони здобувають професійні навички за програмами, адаптованими до стандартів НАТО з підготовки військових поліцейських.



Майбутніх військових поліцейських вже почали навчати/ Скріншот з відео

Підготовка військових правоохоронців відбувається за кількома напрямками. Це і особливості охорони високопосадовців, і патрулювання у місті в умовах бойових дій, і протидія саморобним вибуховим пристроям. Інструктори підкреслюють: військовий поліцейський має бути готовий до дій у будь-якій ситуації.

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У межах навчання військові правоохоронці відпрацьовують й елементи тактичної, медичної підготовки, а також витривалості та стресостійкості. Інструктори наполягають, що бійці до бою мають бути готовими не лише фізично, а й психологічно. Армійці вивчають досвід країн НАТО та відпрацьовують нові методи прикриття та боротьби з противником.

В яких країнах є військова поліція?

Сьогодні військова поліція успішно функціонує у країнах НАТО. У Великій Британії та Канаді чисельність військових правоохоронців становить 2 % від загальної кількості армійців.

Військова поліція США налічує понад 30 тисяч осіб. Американські військові правоохоронці підтримують дисципліну серед армійців, розслідують злочини, а також беруть участь в антитерористичних заходах.