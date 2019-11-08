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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ДЖЕК МА В УКРАЇНІ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Як буде проходити розведення військ у Петрівському: пояснення ООС

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      Кравченко пояснив, як буде проходити розведення військ у Петрівському
      Кравченко пояснив, як буде проходити розведення військ у Петрівському / ukrinform.ua

      Розведення сил та засобів на ділянці Богданівка – Петрівське на Донбасі буде проходити протягом 3 днів. Після цього розпочнеться розмінування та демонтаж фортифікаційних споруд.

      Командувач Операції Об'єднаних сил Володимир Кравченко на брифінгу сказав, що Україна готова розпочати розведення військ поблизу Петрівського вже опівдні 8 листопада, якщо його не зірвуть бойовики.

      Важливо: Сірої зони на ділянках розведення військ на Донбасі немає, – Зеленський

      Процес розведення має бути дзеркальним з обох сторін – бійців ЗСУ та бойовиків. Його мають зафіксувати представники СММ ОБСЄ і наші військові з СЦКК.

      Тому, якщо розведення таки почнеться 8 листопада – військових Об'єднаних сил відведуть на один кілометр від лінії розмежування. Практичне розведення сил займе три дні –  до 11 листопада.

      Далі буде проходити розмінування та демонтаж фортифікаційних споруд. Ділянка №3 (Петрівське) у цьому плані простіше, порівняно з Золотим, адже розведення не зачіпає населених пунктів,
      – сказав Кравченко.

      Цікаво: Що відбувається на позиціях українських бійців на Донбасі після розведення військ: фото

      Командувач ООС також наголосив, після початку розведення у Петрівському військові не знизять рівень бойової готовності.

      "Якщо розведення сил і засобів на третій ділянці почнеться, військові не знизять рівень бойової готовності. У разі загострення ситуації і провокацій противника, наші підрозділи готові вийти на ті ж позиції", – підсумував Кравченко.

      Що треба знати про розведення сил у Петрівському? 

      • Воно мало стартувати 4 листопада. Але дату доведеться змінити, адже проросійські бойовики обстріляли Петрівське 30 жовтня.
      • Командувач ООС Кравченко заявив, що українська сторона о 12 годині 8 листопада запустить білу ракету, що сигналізуватиме противнику про готовність до розведення військ. Якщо ворожа сторона не відповість аналогічним сигналом, можна буде вважати, що противник зірвав процес і порушив міжнародні домовленості.
      • Самі ж бойовики заявили, що не можуть розпочати розведення 8 листопада, позаяк напередодні Збройні сили України нібито обстріляли район розведення. Відтак, вони готові відновити процес відведення військ в Петрівському 9 листопада.

      Де вже відбулося розведення військ на Донбасі?Розведення сил і засобів з обох сторін вже відбулося у Станиці Луганській та у Золотому-4 на Донбасі. Вони відбуваються у межах мінських угод і є кроком та умовою для зустрічі у нормандському форматі.

      Українська сторона також заявила, що готова до розведення сил у Донецьку, якщо проросійські бойовики також звільнять місто. Водночас, є напрямки, де відведення військ наразі неможливе. Серед них – Мар’їнка та Широкине.

      Карта розведення військ на Донбасі
      Розведення сил на Донбасі / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Розведення військ Збройні сили України Операція Об'єднаних сил Володимир Кравченко
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