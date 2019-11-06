18:35
6 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росіяни відроджують ідола замість Вови. Путін присів на стакан
      Вєсті Кремля
      22:39, 5 листопада
      Вєсті.UA: Ляшко звернувся до Зеленського. Тищенко знов у центрі скандалу
      Вєсті.UA
      19:31, 5 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Що відбувається на позиціях українських бійців на Донбасі після розведення військ: фото

      3736 Читать новость на русском
      Фото українських військових на позиціях в околицях Золотого після розведення сил
      Фото українських військових на позиціях в околицях Золотого після розведення сил / Твіттер-акаунт "НачШтабу"

      Українських військових, які перебувають на позиціях в околицях Золотого після розведення сил, зняли на фото та опублікували кадри в соцмережах.

      На фото зафіксовані красиві світанки на Донбасі, а ще знімки передають листопадовий холод, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на твіттер-акаунт "НачШтабу".

      Читайте також: Рано говорити про розведення сил на Донбасі по всій лінії розмежування, – ТКГ

      На кадрах зображений також побут українських військових – похідний душ, який бійці спорудили після того, як перебралися на нові позиції.

      А ще на одному фото зафіксований кумедний бойовий побратим – собака у картатому комбінезоні.

      Дивіться фото з українськими військовими на Донбасі:

      карта розведення сил на Донбасі Золоте Петрівське мапа розведення військ

      blog_ava
      Вбивство російського силовика-посадовця Ельджаркієва: відомо ім'я нападника
      сьогодні
      13241
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Розведення військ Збройні сили України Окуповані території
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Кто о чем, а Путин все в войнушку играет, или С кем теперь собирается бороться Кремль
      сьогодні , 17:00 Кто о чем, а Путин все в войнушку играет, или С кем теперь собирается бороться Кремль
      СерпомПо 921
      Як врятувати Раду і закони від турборежиму
      сьогодні , 16:54 Як врятувати Раду і закони від турборежиму
      66
      Технології майбутнього. Як інновації змінюють світ навколо нас
      сьогодні , 10:00 Технології майбутнього. Як інновації змінюють світ навколо нас
      908
      "Лапулічка, у нас дурдом": чи розглядатиме Антикорсуд декларації Труханова у закритому режимі
      сьогодні , 16:25 "Лапулічка, у нас дурдом": чи розглядатиме Антикорсуд декларації Труханова у закритому режимі
      Катерина Петренко 725
      Ярослав Ракіцький: як пройти шлях від головної надії у захисті до вигнанця в збірній України
      сьогодні , 15:05 Ярослав Ракіцький: як пройти шлях від головної надії у захисті до вигнанця в збірній України
      Ігор Саджениця 727
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук