Що відбувається на позиціях українських бійців на Донбасі після розведення військ: фото
Українських військових, які перебувають на позиціях в околицях Золотого після розведення сил, зняли на фото та опублікували кадри в соцмережах.
На фото зафіксовані красиві світанки на Донбасі, а ще знімки передають листопадовий холод, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на твіттер-акаунт "НачШтабу".
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На кадрах зображений також побут українських військових – похідний душ, який бійці спорудили після того, як перебралися на нові позиції.
А ще на одному фото зафіксований кумедний бойовий побратим – собака у картатому комбінезоні.
Дивіться фото з українськими військовими на Донбасі:
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