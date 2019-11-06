Що відбувається на позиціях українських бійців на Донбасі після розведення військ: фото

Українських військових, які перебувають на позиціях в околицях Золотого після розведення сил, зняли на фото та опублікували кадри в соцмережах.

На фото зафіксовані красиві світанки на Донбасі, а ще знімки передають листопадовий холод, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на твіттер-акаунт "НачШтабу".

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На кадрах зображений також побут українських військових – похідний душ, який бійці спорудили після того, як перебралися на нові позиції.

А ще на одному фото зафіксований кумедний бойовий побратим – собака у картатому комбінезоні.

Дивіться фото з українськими військовими на Донбасі: