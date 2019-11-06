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      Что происходит на позициях украинских бойцов на Донбассе после разведения войск: фото

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      Фото украинских военных на позициях в окрестностях Золотого после разведения сил
      Фото украинских военных на позициях в окрестностях Золотого после разведения сил / Твиттер-аккаунт "НачШтаба"

      Украинских военных, которые находятся на позициях в окрестностях Золотого после разведения сил, сняли на фото и опубликовали кадры в соцсетях.

      На фото зафиксированы красивые рассветы на Донбассе, а еще снимки передают ноябрьский холод, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на твиттер-аккаунт "НачШтаба".

      Читайте также: Рано говорить о разведении сил на Донбассе по всей линии разграничения, – ТКГ

      На кадрах изображен также быт украинских военных – походный душ, который бойцы соорудили после того, как перебрались на новые позиции.

      А еще на одном фото запечатлен забавный боевой собрат-сес в клетчатом комбинезоне.

      Смотрите фото с украинскими военными на Донбассе:

      карта розведення сил на Донбасі Золоте Петрівське мапа розведення військ

      blog_ava
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Оккупированные территории Разведение войск
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