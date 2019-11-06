Что происходит на позициях украинских бойцов на Донбассе после разведения войск: фото

Украинских военных, которые находятся на позициях в окрестностях Золотого после разведения сил, сняли на фото и опубликовали кадры в соцсетях.

На фото зафиксированы красивые рассветы на Донбассе, а еще снимки передают ноябрьский холод, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на твиттер-аккаунт "НачШтаба".

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На кадрах изображен также быт украинских военных – походный душ, который бойцы соорудили после того, как перебрались на новые позиции.

А еще на одном фото запечатлен забавный боевой собрат-сес в клетчатом комбинезоне.

Смотрите фото с украинскими военными на Донбассе: