Україна готова до розведення у Петрівському, а бойовики хочуть відтермінування

Українська сторона готова розпочати розведення військ поблизу Петрівського Донецької області вже 8 листопада, як було домовлено раніше. Натомість бойовики стверджують, що не можуть розпочати розведення, бо напередодні їх буцімто обстріляли ЗСУ.

Оскільки 7-денний термін режиму дотримання тиші було дотримано, українські війська готові виконати домовленості щодо розведення військ, повідомляє штаб ООС.

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Сьогодні о 12 годині ми запустимо білу ракету, що сигналізуватиме противнику про нашу готовність. Якщо ворожа сторона не відповість аналогічним сигналом, можна буде вважати, що противник зірвав не тільки процес розведення, а й вкотре порушив міжнародні домовленості,

– наголосив командувач ОС Володимир Кравченко.

Водночас бойовики заявили, що не можуть розпочати розведення 8 листопада, позаяк напередодні Збройні сили України буцімто обстріляли район розведення. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на ресурси окупантів.

За словами представників проросійських бойовиків, вони вже повідомили СММ ОБСЄ, про готовність відновити процес відведення військ в Петрівському 9 листопада, якщо контактна група у Мінську погодить цю дату.

Що відомо про розведення військ на Донбасі?Розведення сил і засобів з обох сторін вже відбулося у Станиці Луганській та у Золотому-4 на Донбасі. 8 листопада планується розведення на третій ділянці – Петрівське – Богданівка.



Усі розведення відбуваються у межах мінських угод і є кроком та умовою для зустрічі у нормандському форматі;



За умовами розведення, українські військові мають відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.



Карта розведення військ на Донбасі / інфографіка 24 каналу