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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ДЖЕК МА В УКРАЇНІ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Україна готова до розведення у Петрівському, а бойовики хочуть відтермінування

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      Бойовики можуть зірвати розведення сил поблизу Петрівського
      Бойовики можуть зірвати розведення сил поблизу Петрівського / dw.com

      Українська сторона готова розпочати розведення військ поблизу Петрівського Донецької області вже 8 листопада, як було домовлено раніше. Натомість бойовики стверджують, що не можуть розпочати розведення, бо напередодні їх буцімто обстріляли ЗСУ.

      Оскільки 7-денний термін режиму дотримання тиші було дотримано, українські війська готові виконати домовленості щодо розведення військ, повідомляє штаб ООС.

      Важливо! Чергова провокація: бойовики погрожують ввести "внутрішні війська" у райони розведення сил

      Сьогодні о 12 годині ми запустимо білу ракету, що сигналізуватиме противнику про нашу готовність. Якщо ворожа сторона не відповість аналогічним сигналом, можна буде вважати, що противник зірвав не тільки процес розведення, а й вкотре порушив міжнародні домовленості,
      – наголосив командувач ОС Володимир Кравченко.

      Водночас бойовики заявили, що не можуть розпочати розведення 8 листопада, позаяк напередодні Збройні сили України буцімто обстріляли район розведення. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на ресурси окупантів.

      За словами представників проросійських бойовиків, вони вже повідомили СММ ОБСЄ, про готовність відновити процес відведення військ в Петрівському 9 листопада, якщо контактна група у Мінську погодить цю дату.

      Що відомо про розведення військ на Донбасі?Розведення сил і засобів з обох сторін вже відбулося у Станиці Луганській та у Золотому-4 на Донбасі. 8 листопада планується розведення на третій ділянці – Петрівське – Богданівка.

      Усі розведення відбуваються у межах мінських угод і є кроком та умовою для зустрічі у нормандському форматі;

      За умовами розведення, українські військові мають відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.

      розведення військ у Петрівському, Донбас, карта
      Карта розведення військ на Донбасі / інфографіка 24 каналу

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Розведення військ Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики Війна на Донбасі Окуповані території
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