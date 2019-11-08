Украина готова к разведению в Петровском, а боевики хотят отсрочку

Украинская сторона готова начать разведение войск вблизи Петровского Донецкой области уже 8 ноября, как было договорено ранее. Однако боевики утверждают, что не могут начать разведение, потому что накануне их якобы обстреляли ВСУ.

Поскольку 7-дневный срок режима соблюдения тишины был соблюден, украинские войска готовы выполнить договоренности по разведению войск, сообщает штаб ООС.

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Сегодня в 12 часов мы запустим белую ракету, что будет сигнализировать противнику нашу готовность. Если вражеская сторона не ответит аналогичным сигналом, можно будет считать, что противник сорвал не только процесс разведения, но и в очередной раз нарушил международные договоренности,

– отметил командующий ОС Владимир Кравченко.

В то же время боевики заявили, что не могут начать разведение 8 ноября, поскольку накануне Вооруженные силы Украины якобы обстреляли район разведения. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на ресурсы оккупантов.

По словам представителей пророссийских боевиков, они уже сообщили СММ ОБСЕ о готовности возобновить процесс отвода войск в Петровском 9 ноября, если контактная группа в Минске согласует эту дату.

Что известно о разведении войск на Донбассе?Разведение сил и средств с обеих сторон уже состоялось в Станице Луганской и в Золотом-4 на Донбассе. 8 ноября планируется разведение на третьем участке – Петровское – Богдановка.



Все разведения происходят в рамках минских соглашений и являются шагом и условием для встречи в нормандском формате;



По условиям разведения, украинские военные должны отойти на расстояние, которое позволило бы сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.



Карта разведения войск на Донбассе / инфографика 24 канала