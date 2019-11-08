10:38
8 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: США уничтожает русское православие.Кадыров планирует убивать за оскорбления в сети
      Вєсті Кремля
      22:36, 7 ноября
      Вести.UA: Оговорка Зеленского по Фрейду. Порошенко отдыхает
      Вєсті.UA
      19:32, 7 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Украина готова к разведению в Петровском, а боевики хотят отсрочку

      40 Читати новину українською
      Боевики могут сорвать разведение сил вблизи Петровского
      Боевики могут сорвать разведение сил вблизи Петровского / dw.com

      Украинская сторона готова начать разведение войск вблизи Петровского Донецкой области уже 8 ноября, как было договорено ранее. Однако боевики утверждают, что не могут начать разведение, потому что накануне их якобы обстреляли ВСУ.

      Поскольку 7-дневный срок режима соблюдения тишины был соблюден, украинские войска готовы выполнить договоренности по разведению войск, сообщает штаб ООС.

      Важно! Очередная провокация: боевики угрожают ввести "внутренние войска" в районы разведения сил

      Сегодня в 12 часов мы запустим белую ракету, что будет сигнализировать противнику нашу готовность. Если вражеская сторона не ответит аналогичным сигналом, можно будет считать, что противник сорвал не только процесс разведения, но и в очередной раз нарушил международные договоренности,
      – отметил командующий ОС Владимир Кравченко.

      В то же время боевики заявили, что не могут начать разведение 8 ноября, поскольку накануне Вооруженные силы Украины якобы обстреляли район разведения. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на ресурсы оккупантов.

      По словам представителей пророссийских боевиков, они уже сообщили СММ ОБСЕ о готовности возобновить процесс отвода войск в Петровском 9 ноября, если контактная группа в Минске согласует эту дату.

      Что известно о разведении войск на Донбассе?Разведение сил и средств с обеих сторон уже состоялось в Станице Луганской и в Золотом-4 на Донбассе. 8 ноября планируется разведение на третьем участке – Петровское – Богдановка.

      Все разведения происходят в рамках минских соглашений и являются шагом и условием для встречи в нормандском формате;

      По условиям разведения, украинские военные должны отойти на расстояние, которое позволило бы сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.

      розведення військ у Петрівському, Донбас, карта
      Карта разведения войск на Донбассе / инфографика 24 канала

       

      blog_ava
      День ангела Дмитрия: искренние поздравления в прозе и стихах
      сегодня
      1162
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Разведение войск Новости политики Оккупированные территории
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Самоубийства, насилие, фильмы о Майдане: что происходит в Гонконге
      сегодня , 09:20 Самоубийства, насилие, фильмы о Майдане: что происходит в Гонконге
      Богдан Мірошниченко 144
      Кто помогает Беларуси удаляться от России
      сегодня , 08:40 Кто помогает Беларуси удаляться от России
      Злой Одессит 760
      Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      7 ноября , 09:00 Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      730
      О тайнах заседаний "Слуги народа" и газовом контракте с Россией: Герус рассказал детали
      сегодня , 01:27 О тайнах заседаний "Слуги народа" и газовом контракте с Россией: Герус рассказал детали
      Катерина Козачинська 528
      "Динамо" сыграло вничью с "Копенгагеном", Цыганков не забил пенальти: видео
      7 ноября , 22:04 "Динамо" сыграло вничью с "Копенгагеном", Цыганков не забил пенальти: видео
      Юрій Семенюк 552
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук