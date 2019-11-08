Как будет проходить разведение войск в Петровском: объяснение ООС

Разведение сил и средств на участке Богдановка – Петровское на Донбассе будет проходить в течение 3 дней. После этого начнется разминирование и демонтаж фортификационных сооружений.

Командующий Операции Объединенных сил Владимир Кравченко на брифинге сказал, что Украина готова начать разведение войск вблизи Петровского уже в полдень 8 ноября, если его не сорвут боевики.

Важно: Серой зоны на участках разведение войск на Донбассе нет, – Зеленский

Процесс разведения должен быть зеркальным с обеих сторон – бойцов ВСУ и боевиков. Его должны зафиксировать представители СММ ОБСЕ и наши военные с СЦКК.

Поэтому, если разведение таки начнется 8 ноября – Объединенные военные силі отведут на один километр от линии разграничения. Практическое разведение сил займет три дня – до 11 ноября.

Далее будет проходить разминирование и демонтаж фортификационных сооружений. Участок №3 (Петровское) в этом плане проще, по сравнению с Золотым, ведь разведение не затрагивает населенные пункты,

– сказал Кравченко.

Интересно: Что происходит на позициях украинских бойцов на Донбассе после разведения войск: фото

Командующий ООС также отметил, после начала разведения в Петровском военные не снизят уровень боевой готовности.

"Если разведение сил и средств на третьем участке начнется, военные не снизят уровень боевой готовности. В случае обострения ситуации и провокаций противника, наши подразделения готовы выйти на те же позиции", – подытожил Кравченко.

Что надо знать о разведении сил в Петровском?

Оно должно было стартовать 4 ноября. Но дату придется изменить, ведь пророссийские боевики обстреляли Петровское 30 октября.

Командующий ООС Кравченко заявил, что украинская сторона в 12 часов 8 ноября запустит белую ракету, что будет сигнализировать противнику о готовности к разведению войск. Если вражеская сторона не ответит аналогичным сигналом, можно будет считать, что противник сорвал процесс и нарушил международные договоренности.

Сами же боевики заявили, что не могут начать разведение 8 ноября, поскольку накануне Вооруженные силы Украины якобы обстреляли район разведения. Следовательно, они готовы возобновить процесс отвода войск в Петровском 9 ноября.

Где уже состоялось разведение войск на Донбассе?

Разведение сил и средств с обеих сторон уже состоялось в Станице Луганской и в Золотом-4 на Донбассе. Они проходят в рамках минских соглашений и являются шагом и условием для встречи в нормандском формате.



Украинская сторона также заявила, что готова к разведению сил в Донецке, если пророссийские боевики также освободят город. В то же время, есть направления, где отвод войск пока невозможен. Среди них – Марьинка и Широкино.



Розведення сил на Донбасі / інфографіка 24 каналу