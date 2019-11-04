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      Зенітно-ракетні війська ЗСУ провели ефектні навчання з бойовою стрільбою біля Криму: фото

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      На Херсонщині успішно завершилися навчання зенітно-ракетних військ ЗСУ
      На Херсонщині успішно завершилися навчання зенітно-ракетних військ ЗСУ / Пресцентр Повітряного командування "Схід"

      На полігоні "Ягорлик" у Херсонській області успішно завершилися чергові комплексні тактичні навчання з бойовою стрільбою. Залучено до них було підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ.

      Як розповідають у пресцентрі Повітряного командування "Схід", під час протиповітряного бою у новому районі новостворений підрозділ Харківського зенітного ракетного полку виконав бойові стрільби з зенітних ракетних комплексів С-300ПТ як по повітряних, так і наземних цілях. Водночас бойові пуски зенітних ракет здійснила чергова бойова обслуга за викликом з Нікопольського зенітного ракетного полку.

      Зверніть увагу! В Україні – День ракетних військ та артилерії: привітання від Зеленського та інших політиків

      Командир повітряного командування "Схід" генерал-майор Олег Струцінський підкреслив, що обслугу з Нікопольського зенітного ракетного полку раптово передислокували з району проведення ООС, і вони успішно впоралися з завданням. Також тактичне навчання з бойовою стрільбою надало їм можливість потренуватися.

       

      На Херсонщині відбулися навчання зенітно-ракетних військ ЗСУ

      Крім того, під час тактичних навчань офіцери управління та підрозділи повітряного командування в умовах, максимально наближених до бойових, успішно застосовували сучасний автоматизований мобільний командний пункт "Ореанда". Інші ж підрозділи чітко організували розміщення, харчування, лазньо-пральне обслуговування, зв'язок та усе інше логістичне забезпечення для вдалого виконання поставлених завдань.

      У підсумку під час урочистого шикування низка військовослужбовців отримала нагороди з рук командувача Повітряних Сил ЗСУ генерала-полковника Сергія Дроздова. Опісля усі підрозділи повернулися до пунктів постійної дислокації та знову взялися нести бойове чергування.

      До слова, нещодавно українські морпіхи взяли участь у міжнародних навчаннях НАТО в Грузії. Тут вони відпрацювали тактику ведення бою в горах. 

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Збройні сили України Міністерство оборони України авіація
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