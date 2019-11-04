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      Зенитно-ракетные войска ВСУ провели эффектные учения с боевой стрельбой возле Крыма: фото

      2 Читати новину українською
      На Херсонщине успешно завершились учения зенитно-ракетных войск ВСУ
      На Херсонщине успешно завершились учения зенитно-ракетных войск ВСУ / Пресс-центр Воздушного командования "Восток"

      На полигоне "Ягорлык" в Херсонской области успешно завершились очередные комплексные тактические учения с боевой стрельбой. Привлечены к ним были подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ.

      Как рассказывают в пресс-центре Воздушного командования "Восток", во время противовоздушного боя в новом районе вновь созданное подразделение Харьковского зенитного ракетного полка выполнило боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов С-300ПТ как по воздушным, так и наземным целям. В то же время боевые пуски зенитных ракет осуществил очередной боевой расчет по вызову с Никопольского зенитного ракетного полка.

      Обратите внимание! В Украине – День ракетных войск и артиллерии: поздравление от Зеленского и других политиков

      Командир воздушного командования "Восток" генерал-майор Олег Струцинський подчеркнул, что расчет с Никопольского зенитного ракетного полка внезапно передислоцировали из района проведения ООС, и они успешно справились с задачей. Также тактические учения с боевой стрельбой предоставили им возможность потренироваться.

      На Херсонщине прошли учения зенитно-ракетных войск ВСУ

      Кроме того, во время тактических учений офицеры управления и подразделения воздушного командования в условиях, максимально приближенных к боевым, успешно применяли современный автоматизированный мобильный командный пункт "Ореанда". Другие же подразделения четко организовали размещение, питание, банно-прачечное обслуживание, связь и все остальное логистическое обеспечение для удачного выполнения поставленных задач.

      В итоге во время торжественного построения ряд военнослужащих получил награды из рук командующего Воздушных Сил ВСУ генерал-полковника Сергея Дроздова. После все подразделения вернулись в пункты постоянной дислокации и снова взялись нести боевое дежурство.

      К слову, недавно украинские морпехи приняли участие в международных учениях НАТО в Грузии. Здесь они отработали тактику ведения боя в горах. 

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      3 ноября
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Вооруженные силы Украины Міністерство оборони України авиация
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