Зенитно-ракетные войска ВСУ провели эффектные учения с боевой стрельбой возле Крыма: фото

На полигоне "Ягорлык" в Херсонской области успешно завершились очередные комплексные тактические учения с боевой стрельбой. Привлечены к ним были подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ.

Как рассказывают в пресс-центре Воздушного командования "Восток", во время противовоздушного боя в новом районе вновь созданное подразделение Харьковского зенитного ракетного полка выполнило боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов С-300ПТ как по воздушным, так и наземным целям. В то же время боевые пуски зенитных ракет осуществил очередной боевой расчет по вызову с Никопольского зенитного ракетного полка.

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Командир воздушного командования "Восток" генерал-майор Олег Струцинський подчеркнул, что расчет с Никопольского зенитного ракетного полка внезапно передислоцировали из района проведения ООС, и они успешно справились с задачей. Также тактические учения с боевой стрельбой предоставили им возможность потренироваться.

На Херсонщине прошли учения зенитно-ракетных войск ВСУ

Кроме того, во время тактических учений офицеры управления и подразделения воздушного командования в условиях, максимально приближенных к боевым, успешно применяли современный автоматизированный мобильный командный пункт "Ореанда" . Другие же подразделения четко организовали размещение, питание, банно-прачечное обслуживание, связь и все остальное логистическое обеспечение для удачного выполнения поставленных задач.

В итоге во время торжественного построения ряд военнослужащих получил награды из рук командующего Воздушных Сил ВСУ генерал-полковника Сергея Дроздова. После все подразделения вернулись в пункты постоянной дислокации и снова взялись нести боевое дежурство.