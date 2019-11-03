Первыми почувствовали агрессию Кремля: впечатляющее видео с учений украинских морпехов

Военный журналист Алексей Чубашев и морпехи 503 отдельного батальона отрабатывают тактику ведения боя в горах на международных учениях НАТО в Грузии.

В первый тактический день свои задачи на полигоне "Орфоло" морпехи выполнили на отлично. За исключением Алексея, который забыл свою винтовку.

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Журналист рассказал: "Уже нам выдали оружие. Оно всегда должно быть с нами. Не брать его с собой нам разрешено только тогда, когда принимаем душ. Туалет, перекуры, приемы пищи, любые передвижения по лагерю, даже в шортах, даже если очень устали – оружие всегда должно быть".

Я, конечно, боевых морпехов понимаю – у них это уже рефлекс, они со своими винтовками 24/7. А у меня пока не так. Это уже мой второй раз (впервые свое оружие Алексей забыл в одном из предыдущих сезонов – 24 канал). Третьего, обещаю, уже не будет,

– добавил Алексей.

За это журналист получил наказание. Километровая прогулка с винтовкой над головой далась ему не легко. Учитывая, что на нем был еще и бронежилет, штурмовой рюкзак, шлем и магазины винтовки.



Военный журналист Алексей Чубашев отбывает наказание

Морпехи не понаслышке знают, что значит забыть свое оружие на войне. В таких случаях солдат ставит под угрозу не только свою жизнь, но и своих собратьев. Поэтому неосмотрительность и забывчивость карается жестко.

Командир отделения Юрий Суворов пояснил: в любую минуту может быть боевая тревога. Почему забываешь, не забываешь, нравится или не нравится – не важно.

Это твое оружие, продолжение твоей руки. Ты забыл руку хоть раз в своей жизни? Вот и не забывай никогда свое оружие,

– подчеркнул он.



Командир отделения Юрий Суворов

Морские пехотинцы в нашем государстве существуют еще со времен гетмана Павла Скоропадского. Однако на момент 2014 года Украина имела только два регулярных подразделения морской пехоты. 501 отдельный батальон тогда только начинал свое формирование.

А вот первый отдельный батальон морской пехоты был украшением и величием Вооруженных Сил Украины. Именно эти ребята первыми ощутили на себе агрессию Кремля во время аннексии Крыма. Сегодня уже не секрет, что во время тех событий часть морпехов перешли на сторону врага, особенно крымчане.

Но для тех, кто держался до последнего, а это именно первый батальон, который военным РФ пришлось брать штурмом, девиз украинских морпехов – "Верен всегда!"– приобрел кардинально другое значение. Они и уже сотни новых морпехов продолжили борьбу на востоке Украины.

Те, кто дал присягу на верность народу Украины, выдержали все эти испытания и не повелись на провокации. На мешочки с гречкой. Они остались верны своему государству, своей присяге и своему народу,

– отметил морпех Илья Таран.

"Я всегда говорю, что в этой войне выигрывает не оружие. В этой войне, современной, выигрывает характер. Если есть характер, то люди способны на многое", – добавил командир батальона Вадим Сухаревский.

Ребята, приехавшие в Грузию на Agile Spirit, все к одному закалены окопами. Среди них нет таких, которые отступят в бою. Нет таких, которые оставят собрата в беде.



Полигон "Орфоло" в Грузии

Нет и таких, которые сдадутся без боя. Именно поэтому символ этого батальона – эмблема с барсуком.

"Барсук – это единственное животное, которое никогда не отступает назад. Это и животное, которая будет атаковать и идти до конца несмотря на размер и количество противника. То ли кайман, то ли крокодил, то ли лев – не важно", – пояснил Суворов.



Эмблема 503-го отдельного батальона морской пехоты

По дороге на учения морпехи устроили соревнования. Понятное дело, что после ССО и десантуры Алексей не имел права отказаться. Участники демонстрировали себя в трех нехитрых дисциплинах: подтягивания, отжимания и пресс.

Начало имело бы Алексея насторожить, ведь морпехи выставили, по военным меркам, старейшего бойца, которого даже свои "дядей" называют. Характер и профессионализм – две определяющие для морпеха черты. Возраст не имеет значения. 48-летний "Дядя Саша" – яркий пример этому.



Черное море, дорога украинских морпехов в Грузию

Победить морпехов на море, которые постоянно тренируются и поддерживают физическую форму, оказалось невозможно. А учитывая, что "дядя Саша" всю свою жизнь занимался спортом, у Алексея просто не было шансов.

Уже на суше Алексей вышел на дружескую пробежку с "дядей Сашей". Условия просты: почти часовая пробежка горными хребтами. Есть одно но – главное удержать темп "дяди Саши".



Морпех "дядя Саша"

На середине маршрута думать уже надо не о реванше, а чтобы просто не упасть лицом в грязь – как в прямом, так и переносном смысле. Алексей все же смог выстоять и закончил пробежку на уровне.

"Дядя Саша" по-настоящему удивительный человек. Просто восхищаюсь им. Но дружеский вам совет: если 48-летний морпех бросает вам вызов на пробежку, не ешьте перед тем,

– отметил Чубашев.

Но улыбка с его лица быстро исчезла сразу после финиша. Съемочной группе также стало совсем не до смеха. После пробежки с "дядей Сашей" Алексею было очень плохо. Не потому, что он физически слабее, а потому что перед тем поужинал.

На вопрос съемочной группы о том, с ним все хорошо, Алексей едва отвечал. Команда "Рекруту" даже готовилась к тому, что нужно будет брать вертолет и везти журналиста в Тбилиси, чтобы там его обследовали.