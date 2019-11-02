Чем сложные боевые действия в горах: испытания на учениях НАТО

Грузия, полигон Орфоло – там в горах военный журналист Алексей Чубашев с морпехами 503 отдельного батальона тренируются на международных учениях НАТО. Дорога сюда оказалась для ребят не легкой, ведь в открытых водах украинского "Переяслава" ждал флот-гопник российской федерации, который отступил, когда над украинским кораблем начал кружить самолет НАТО.

Первым испытанием в горах для Алексея стало новое оружие. Американский М4 – вечный конкурент автомата Калашникова. Если с АК Алексей на ты, то американка с первого раза не поддалась. А с другой – отказала.

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Обычно пристрел длится до 15 минут, а Алексей мучился пол часа. Хорошо что это все-таки учения и можно расчитывать на дружескую помощь.



Американкое оружие

После быстрого курса от Сергея, Алексей столкнулся с новой проблемой. У него осталось всего 6 патронов. С таким количеством пристреляться вряд ли удастся. Но нашему военному журналисту сегодня повезло. Обуздать американку помогли грузины. Алексею выделили еще 18 патронов.

Я думаю, что Леша не ожидал такого поворота событий, что ему придется проходит все эти крупнокалиберные челленджи, назовем это так. Это еще не самое жесткое, что Алексея ждет в этом сезоне,

– рассказал офицер ВСУ, оператор "Рекрут.UA" Егор Трошкин.

Оно и не удивительно, ведь Алексей здесь с морпехами. М4 для них не задача. Владеть и осваивать любое вооружение – вопрос их жизни. Война научила справляться со всем, что по своей конструкции и принципах работы гораздо сложнее, чем американская винтовка. Проще говоря, морпех умеет воевать всем, что окажется под рукой. Будь то Калаш, или МКА, или тяжелая артиллерия.



Морпехи с оружием

"Мы стояли в 2015 году неподалеку от села Широкино в составе артиллерии. Я тогда был еще в "Азове". Это Д30, Д30м. Это пушка, это КРАЗ, это БК, это всякая движуха. Пока это все установится, пока все это наводится", – вспомнил морпех "Панк" с Луганщины.

В ходе российско-украинской войны наши морпехи научились эффективно применять все виды вооружений, которые ежедневно используются на Донбассе. Это необходимость, которая помогает выживать. Но самыми распространенными все равно пока остаются автоматы и пулеметы советского образца.

Это две рабочие лошадки, которые будут работать и в воде, и в пыли, и в грязи, и в земле – в чем-либо. Просто протер его. Я же говорю, когда мы заходим на ротацию – это твой лучший друг. Как ты относишься к нему, так он и поведет себя в бою, – пояснил морпех Илья Таран.

Морпехи привыкли приспосабливаться к любым обстоятельствам и несмотря на любые сложности преодолевать все препятствия. Не зря девиз этих ребят – "Если наступление – то мы!".



Морпех

Нам отступать некуда. Позади нас наши семьи, наши товарищи, наше государство. Если мы отступим один раз, они заберут этот лоскут земли. Отступим еще, они заберут еще. И что потом будет? Мы будем стоять до конца. До последнего. Я думаю, так считает каждый морской пехотинец и он сделает все, чтобы не дать пройти ни на сантиметр дальше, – морпех Илья Таран.

Это элита. Они крутые. Это не фильмы об американских морпехах. Без сарказма. Здесь они реальны и они такие воины,

– заявил ветеран АТО, оператор "Рекрут.UA" Юрий Олейник.

Теперь время для тактики. Пока командиры завершают планировку, наши ребята уже занимают позиции для обороны. Работать в горах им будет не легко. Сложный рельеф, жара, необходимость постоянно передвигаться – и это все на высоте 1500 метров.



Позици для морпехов

Здесь украинские солдаты могут столкнуться с совершенно неожиданным и совсем не условным врагом. Ведь, едва ли не за каждым кустом, может быть вполне реальная засада местных партизан.

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"И здесь важно проверить, чтобы там не было никакой живности. Потому что нам дан приказ их не трогать. О том, что у них есть такой приказ, я не уверен. Из-за этого – внимательно посмотреть и прежде чем сюда лечь надо проверить, что здесь нет змей и всякой другой гадости. Я не то чтобы сильно боюсь, но будет явно неприятно", – рассказал рекрут Алексей Чубашев.

Опыт в горах – это та вещь, которой не хватает на равнине. Это очень хороший опыт, потому что в горах вообще разные ночи, разный ландшафт, разная тактика ведения боевых действий. Очень нужны такие учения. Их нужно проводить очень часто и часто. Потому что Крым – это горы,

– пояснил командир отделения Юрий Суворов.

Одной из важнейших задач во время боевых действий является разведка. Особенно в горной местности, где сама природа может легко прикрыть как тебя, так и замаскировать противника. Сквозь гору врага не видно, поэтому на помощь приходит современное оборудование.

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