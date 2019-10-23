"Я в плен не хочу": как украинские моряки готовились защищаться от российского корабля

"Переяслав" – малый разведывательный корабль военно-морских сил Украины. Рекрут, экипаж и морпехи 503-го отдельного батальона мирным ходом идут в Грузию на международные учения НАТО.

В открытых водах на хвосте украинского судна появился российский корвет "Касимов", который поставил перед капитаном ультиматум: если "Переяслав" продолжит двигаться по своему курсу, то безопасность "Касимов" не гарантирует.

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Несмотря на фактические угрозы, капитан принял решение продолжить движение. Памятуя о событиях в Керченском проливе, морпехи, экипаж, съемочная группа и капитан – готовятся ко всему. Даже к прямому столкновению с российским судном.

Из вооружения на корабле потенциального соперника:

Зенитная артиллерия – АКУ АК-176, АК-630М, ПУ ПК-16 Ракетное вооружение – ЗРК "Оса-МА" Противолодочный ракетный комплекс – 213-мм бомбомет, РБУ-6000 Минно-торпедное вооружение – 513-мм и СЭТ-65

А вот "Переяслав" в мирное плавание специально вышел без оружия



Какое оружие есть на кораблях

"Но мы имели некоторый небольшой сюрприз для агрессора в размере 14,5 мм калибра", – заявил морпех Богдан Пржегалинский.

"Переяслав" действительно без тяжелого вооружения. Чтобы избежать конфликтных ситуаций, капитан вышел в море без ракетных комплексов. Но это не значит, что совсем безоружными были морпехи, которые даже в открытом море нашли чем воевать. В грузовом отсеке корабля морпехи везут модернизированный пикап, который будет работать на учениях. На нем установлена турель – крупнокалиберный пулемет, которым обычно оборудуют БТР'ы.



БТР, который везут моряки

КПВТ – крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый. Предназначен для поражения наземной, надводной и воздушной легкобронированной техники. Широко используется на Востоке Украины для борьбы против российского агрессора.

• Вес: 52,2 кг.

• Калибр: 14,5 мм.

• Дальность стрельбы: до 2 км.



Вооружение КПВТ

В условиях российско-украинской войны, КПВТ постоянно модифицируют и устанавливают на различную колесную и гусеничную бронированную технику.

Изобретательные морпехи сняли этот КПВТ, присобачили его к какой-то непонятной треноге, на которую он чисто физически не становится. Потому что там дырочки в другом порядке расположены. И были готовы до последнего защищаться,

– рассказал оператор "Рекрут.ua" Егор Трошкин.

За считанные минуты морпехи демонтировали турель с пикапа и нашли способ зафиксировать ее на корме корабля.



Моряки пытаются закрепить КПВТ

"Мы это все вместе соединяем. Ставим КПВТ на треногу с СПГ, привязываем шнурками к корме, но с одной, наверное, мыслью, которую даже не так я ее озвучивал, как мои ребята, мои подчиненные. Говорят: "Командир, давайте будем что-то делать, заряжать. Я в плен не хочу. Будем биться до конца", – пояснил командир роты Павел Сбитов.

Никакого плена. В случае нападения россиян морпехи твердо настроены принять бой. Мы не можем рассказать, как именно, но ребята уже четко знают, как именно давать отпор. Даже в меньшинстве: численном и техническом.



Украинский "Переяслав"

Их изобретательность – это не просто смекалка и желание создать что-то новое, а жизненная необходимость, которая помогает выжить в любых условиях. Во всем этом они уже неоднократно убедились на войне в реальных боях.

Морпехи, вооруженные одной лишь турелью, готовы открыть огонь в любую секунду. Корвет "Касимов" приближается. Напряжение достигает пика. Ведь в небе появляется еще и самолет, который кружит над "Переяславом". Кажется начинается.



Российский корвет "Касимов"

Все перевернулось с ног на голову, когда капитан "Корреспондент" определил, что это турецкий разведчик. "Когда над нами тот самолет появился, поступила команда всем спуститься в трюм. Но на тот момент мы не знали, кто над нами кружит. Я лично был уверен, что это очередная провокация. На 100% был уверен, что это российский самолет", – заявил рекрут Алексей Чубашев.

"Переяслав" с "Касимовым" в открытых водах зафиксировал самолет НАТО. Теперь столкновение украинского и российского флота точно не осталось бы незамеченным. Ударить в спину и сделать вид будто ничего не случилось теперь не получится. "Касимов" исчез так же тихо, как и появился.

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