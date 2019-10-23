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      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ

      "Я в плен не хочу": как украинские моряки готовились защищаться от российского корабля

      Рекрут.UA. Морская пехота 110 Читати новину українською

      "Переяслав" – малый разведывательный корабль военно-морских сил Украины. Рекрут, экипаж и морпехи 503-го отдельного батальона мирным ходом идут в Грузию на международные учения НАТО.

      В открытых водах на хвосте украинского судна появился российский корвет "Касимов", который поставил перед капитаном ультиматум: если "Переяслав" продолжит двигаться по своему курсу, то безопасность "Касимов" не гарантирует.

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      Несмотря на фактические угрозы, капитан принял решение продолжить движение. Памятуя о событиях в Керченском проливе, морпехи, экипаж, съемочная группа и капитан – готовятся ко всему. Даже к прямому столкновению с российским судном.

      Из вооружения на корабле потенциального соперника:

      1. Зенитная артиллерия – АКУ АК-176, АК-630М, ПУ ПК-16
      2. Ракетное вооружение – ЗРК "Оса-МА"
      3. Противолодочный ракетный комплекс – 213-мм бомбомет, РБУ-6000
      4. Минно-торпедное вооружение – 513-мм и СЭТ-65

      А вот "Переяслав" в мирное плавание специально вышел без оружия

      Корабельна зброя
      Какое оружие есть на кораблях

      "Но мы имели некоторый небольшой сюрприз для агрессора в размере 14,5 мм калибра", – заявил морпех Богдан Пржегалинский.

      "Переяслав" действительно без тяжелого вооружения. Чтобы избежать конфликтных ситуаций, капитан вышел в море без ракетных комплексов. Но это не значит, что совсем безоружными были морпехи, которые даже в открытом море нашли чем воевать. В грузовом отсеке корабля морпехи везут модернизированный пикап, который будет работать на учениях. На нем установлена турель – крупнокалиберный пулемет, которым обычно оборудуют БТР'ы.

      БТР
      БТР, который везут моряки

      КПВТ – крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый. Предназначен для поражения наземной, надводной и воздушной легкобронированной техники. Широко используется на Востоке Украины для борьбы против российского агрессора.

      Вес: 52,2 кг.

      Калибр: 14,5 мм.

      Дальность стрельбы: до 2 км.

      КПВТ
      Вооружение КПВТ

      В условиях российско-украинской войны, КПВТ постоянно модифицируют и устанавливают на различную колесную и гусеничную бронированную технику.

      Изобретательные морпехи сняли этот КПВТ, присобачили его к какой-то непонятной треноге, на которую он чисто физически не становится. Потому что там дырочки в другом порядке расположены. И были готовы до последнего защищаться,
      – рассказал оператор "Рекрут.ua" Егор Трошкин.

      За считанные минуты морпехи демонтировали турель с пикапа и нашли способ зафиксировать ее на корме корабля.

      Моряки
      Моряки пытаются закрепить КПВТ

      "Мы это все вместе соединяем. Ставим КПВТ на треногу с СПГ, привязываем шнурками к корме, но с одной, наверное, мыслью, которую даже не так я ее озвучивал, как мои ребята, мои подчиненные. Говорят: "Командир, давайте будем что-то делать, заряжать. Я в плен не хочу. Будем биться до конца", – пояснил командир роты Павел Сбитов.

      Никакого плена. В случае нападения россиян морпехи твердо настроены принять бой. Мы не можем рассказать, как именно, но ребята уже четко знают, как именно давать отпор. Даже в меньшинстве: численном и техническом.

      Український
      Украинский "Переяслав"

      Их изобретательность – это не просто смекалка и желание создать что-то новое, а жизненная необходимость, которая помогает выжить в любых условиях. Во всем этом они уже неоднократно убедились на войне в реальных боях.

      Морпехи, вооруженные одной лишь турелью, готовы открыть огонь в любую секунду. Корвет "Касимов" приближается. Напряжение достигает пика. Ведь в небе появляется еще и самолет, который кружит над "Переяславом". Кажется начинается.

      Корвет
      Российский корвет "Касимов"

      Все перевернулось с ног на голову, когда капитан "Корреспондент" определил, что это турецкий разведчик. "Когда над нами тот самолет появился, поступила команда всем спуститься в трюм. Но на тот момент мы не знали, кто над нами кружит. Я лично был уверен, что это очередная провокация. На 100% был уверен, что это российский самолет", – заявил рекрут Алексей Чубашев.

      "Переяслав" с "Касимовым" в открытых водах зафиксировал самолет НАТО. Теперь столкновение украинского и российского флота точно не осталось бы незамеченным. Ударить в спину и сделать вид будто ничего не случилось теперь не получится. "Касимов" исчез так же тихо, как и появился.

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      Автор: Алексей Чубашев, Ростислав Подолець, Фахрудин Шарафмал
      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Оружие Рекрут.UA. Морская пехота
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