Чим складні бойові дії в горах: випробування на навчаннях НАТО

Грузія, полігон Орфоло – там у горах військовий журналіст Олексій Чубашев із морпіхами 503 окремого батальйону тренуються на міжнародних навчаннях НАТО. Дорога сюди видалася для хлопців не легкою, адже у відкритих водах на українського "Переяслава" чекав флот-гопник російської федерації, який відступив, коли над українським кораблем почав кружляти літак НАТО.

Першим випробуванням у горах для Олексія стала нова зброя. Американська М4 – вічний конкурент автомата Калашникова. Якщо з АК Олексій на ти, то американка з першого разу не піддалася. А з другого – відмовила.

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Зазвичай пристріл триває до 15 хвилин, а Олексій мучився пів години. Добре що це все-таки навчання і можна очікувати на дружню допомогу.



Американська зброя

Після швидкого курсу від Сергія, Олексій зіткнувся із новою проблемою. У нього залишилося всього 6 патронів. З такою кількістю пристрілятися навряд чи вдасться. Але нашому військовому журналісту сьогодні пощастило. Приборкати американку допомогли грузини. Олексію виділили ще 18 набоїв.

Я думаю, що Льоха не очікував такого повороту подій, що йому прийдеться проходить всі ці крупнокаліберні челенджі, назвемо це так. Це ще не найжорсткіше, що Олексія чекає в цьому сезоні,

– розповів офіцер ЗСУ, оператор "Рекрут.UA" Єгор Трошкін.

Воно й не дивно, адже Олексій тут з морпіхами. М4 для них не задача. Володіти і освоювати будь-яке озброєння – питання їхнього життя. Війна навчила справлятися з усім, що за своєю конструкцією і принципами роботи набагато складніше, ніж американська гвинтівка. Простіше кажучи, морпіх вміє воювати всім, що опиниться під рукою. Чи то Калаш, чи МКА, чи важка артилерія.



Морпіхи зі зброєю

"Ми стояли в 2015 році неподалік від села Широкіно у складі артилерії. Я тоді був ще в "Азові". Це Д30, Д30м. Це пушка, це КРАЗ, це БК, це всяка двіжуха. Поки це все встановиться, поки все це наводиться", – пригадав морпіх "Панк" з Луганщини.

В ході російсько-української війни наші морпіхи навчилися ефективно застосовувати всі види озброєнь, які щоденно використовуються на Донбасі. Це необхідність, яка допомагає виживати. Та найпоширенішими все одно поки що залишаються автомати і кулемети радянського зразка.

Це дві робочі конячки, які будуть працювати і в воді, і в пилюці, і в грязі, і в землі – в будь-чому. Просто протер його. Я ж кажу, коли ми заходимо на ротацію – це твій найкращий друг. Як ти ставишся до нього, так він і поведе себе у бою, – пояснив морпіх Ілля Таран.

Морпіхи звикли пристосовуватися до будь-яких обставин і попри будь-які складнощі долати усі перешкоди. Не дарма девіз саме цих хлопців – "Якщо наступ – то ми!".



Морпіх

Нам відступати нема куди. Позаду нас наші сім'ї, наші товариші, наша держава. Якщо ми відступимо один раз, вони заберуть цей клапать землі. Відступимо ще, вони заберуть іще. І що потім буде? Ми будемо стояти до кінця. До останнього. Я думаю, так вважає кожен морський піхотинець і він зробить все, щоб не дати пройти ні на сантиметр далі, – морпіх Ілля Таран.

Це еліта. Вони круті. Це не фільми про американських морпіхів. Без сарказму. Тут вони реальні і вони такі воїни,

– заявив ветеран АТО, оператор "Рекрут.UA" Юрій Олійник.

Тепер час для тактики. Поки командири завершають планування, наші хлопці вже займають позиції для оборони. Працювати у горах їм буде не легко. Складний рельєф, спека, потреба постійно пересуватися – і це все на висоті 1500 метрів.



Позиції для морпіхів

Тут українські солдати можуть зіштовхнутися з зовсім несподіваним і зовсім не умовним ворогом. Адже, мало не за кожним кущем, може бути цілком реальна засідка місцевих партизанів.

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"І тут важливо перевірити, щоб там не було ніякої живності. Тому що нам даний наказ їх не чіпати. Про те, що у них є такий наказ, я не впевнений. Через це – уважно подивитися і перш ніж сюди лягти треба перевірити що тут немає змій і всякої другої гидоти. Я не те щоб сильно боюсь, але буде явно неприємно", – розповів рекрут Олексій Чубашев.

Досвід в горах – це та річ, якої не вистачає на рівнині. Це дуже добрий досвід, тому що в горах взагалі різні ночі, різний ландшафт, різна тактика ведення бойових дій. Дуже потрібні такі навчання. Їх потрібно проводити дуже часто і часто. Тому що Крим – це гори,

– пояснив командир відділення Юрій Суворов.

Одним із найважливіших завдань під час бойових дій є розвідка. Особливо у гірській місцевості, де сама природа може легко прикрити як тебе, так і замаскувати противника. Крізь гору ворога не видно, тож на допомогу приходить сучасне обладнання.

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