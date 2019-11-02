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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Чим складні бойові дії в горах: випробування на навчаннях НАТО

      Рекрут.UA. Морська піхота 97 Читать новость на русском

      Грузія, полігон Орфоло – там у горах військовий журналіст Олексій Чубашев із морпіхами 503 окремого батальйону тренуються на міжнародних навчаннях НАТО. Дорога сюди видалася для хлопців не легкою, адже у відкритих водах на українського "Переяслава" чекав флот-гопник російської федерації, який відступив, коли над українським кораблем почав кружляти літак НАТО.

      Першим випробуванням у горах для Олексія стала нова зброя. Американська М4 – вічний конкурент автомата Калашникова. Якщо з АК Олексій на ти, то американка з першого разу не піддалася. А з другого – відмовила.

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      Зазвичай пристріл триває до 15 хвилин, а Олексій мучився пів години. Добре що це все-таки навчання і можна очікувати на дружню допомогу.

      Американська зброя
      Американська зброя

      Після швидкого курсу від Сергія, Олексій зіткнувся із новою проблемою. У нього залишилося всього 6 патронів. З такою кількістю пристрілятися навряд чи вдасться. Але нашому військовому журналісту сьогодні пощастило. Приборкати американку допомогли грузини. Олексію виділили ще 18 набоїв.

      Я думаю, що Льоха не очікував такого повороту подій, що йому прийдеться проходить всі ці крупнокаліберні челенджі, назвемо це так. Це ще не найжорсткіше, що Олексія чекає в цьому сезоні,
      – розповів офіцер ЗСУ, оператор "Рекрут.UA" Єгор Трошкін.

      Воно й не дивно, адже Олексій тут з морпіхами. М4 для них не задача. Володіти і освоювати будь-яке озброєння – питання їхнього життя. Війна навчила справлятися з усім, що за своєю конструкцією і принципами роботи набагато складніше, ніж американська гвинтівка. Простіше кажучи, морпіх вміє воювати всім, що опиниться під рукою. Чи то Калаш, чи МКА, чи важка артилерія.

      Морпіхи
      Морпіхи зі зброєю

      "Ми стояли в 2015 році неподалік від села Широкіно у складі артилерії. Я тоді був ще в "Азові". Це Д30, Д30м. Це пушка, це КРАЗ, це БК, це всяка двіжуха. Поки це все встановиться, поки все це наводиться", – пригадав морпіх "Панк" з Луганщини.

      В ході російсько-української війни наші морпіхи навчилися ефективно застосовувати всі види озброєнь, які щоденно використовуються на Донбасі. Це необхідність, яка допомагає виживати. Та найпоширенішими все одно поки що залишаються автомати і кулемети радянського зразка.

      Це дві робочі конячки, які будуть працювати і в воді, і в пилюці, і в грязі, і в землі – в будь-чому. Просто протер його. Я ж кажу, коли ми заходимо на ротацію – це твій найкращий друг. Як ти ставишся до нього, так він і поведе себе у бою, – пояснив морпіх Ілля Таран.

      Морпіхи звикли пристосовуватися до будь-яких обставин і попри будь-які складнощі долати усі перешкоди. Не дарма девіз саме цих хлопців – "Якщо наступ – то ми!".

      Морпіх
      Морпіх

      Нам відступати нема куди. Позаду нас наші сім'ї, наші товариші, наша держава. Якщо ми відступимо один раз, вони заберуть цей клапать землі. Відступимо ще, вони заберуть іще. І що потім буде? Ми будемо стояти до кінця. До останнього. Я думаю, так вважає кожен морський піхотинець і він зробить все, щоб не дати пройти ні на сантиметр далі, – морпіх Ілля Таран.

      Це еліта. Вони круті. Це не фільми про американських морпіхів. Без сарказму. Тут вони реальні і вони такі воїни,
      – заявив ветеран АТО, оператор "Рекрут.UA" Юрій Олійник.

      Тепер час для тактики. Поки командири завершають планування, наші хлопці вже займають позиції для оборони. Працювати у горах їм буде не легко. Складний рельєф, спека, потреба постійно пересуватися – і це все на висоті 1500 метрів.

      Рекрут
      Позиції для морпіхів

      Тут українські солдати можуть зіштовхнутися з зовсім несподіваним і зовсім не умовним ворогом. Адже, мало не за кожним кущем, може бути цілком реальна засідка місцевих партизанів.

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      "І тут важливо перевірити, щоб там не було ніякої живності. Тому що нам даний наказ їх не чіпати. Про те, що у них є такий наказ, я не впевнений. Через це – уважно подивитися і перш ніж сюди лягти треба перевірити що тут немає змій і всякої другої гидоти. Я не те щоб сильно боюсь, але буде явно неприємно", – розповів рекрут Олексій Чубашев.

      Досвід в горах – це та річ, якої не вистачає на рівнині. Це дуже добрий досвід, тому що в горах взагалі різні ночі, різний ландшафт, різна тактика ведення бойових дій. Дуже потрібні такі навчання. Їх потрібно проводити дуже часто і часто. Тому що Крим – це гори,
      – пояснив командир відділення Юрій Суворов.

      Одним із найважливіших завдань під час бойових дій є розвідка. Особливо у гірській місцевості, де сама природа може легко прикрити як тебе, так і замаскувати противника. Крізь гору ворога не видно, тож на допомогу приходить сучасне обладнання.

      Більше – дивіться у програмі.

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      Автор: Олексій Чубашев, Ростислав Подолець, Фахрудін Шарафмал
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Рекрут.UA. Морська піхота НАТО Новини США Новини Грузії
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