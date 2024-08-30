Новое законодательство позволило увеличить показатели призыва военнообязанных. Сейчас это дает возможность проводить доукомплектование воинских частей, восстановление их боеспособности и создание необходимых резервов.

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Состоится ли усиление мобилизации

Главное управление персонала Генерального штаба ВСУ рассказало, что пока усиление мобилизации не инициируется.

В Минобороны отметили, что при условии достаточного количества подготовленных военных и успешного проведения призыва, военное руководство планирует подготовить законодательные изменения по ротации и демобилизации. Они будут включать возможность увольнения отдельных категорий военнослужащих во время военного положения.

Сейчас осуществляются только локальные мероприятия по ротации и поддержке боеспособности ВСУ.

В интересах выполнения мероприятий восстановления боеспособности, организовано и проводится замена (ротация) воинских частей (подразделений), которые выполняют задачи в составе созданных группировок войск,

– сказали в Минобороны.

Однако речь идет об отпусках, доукомплектования личным составом и техникой, а также проведение боевого сглаживания, включая учения на территории государств партнеров, которое может длиться от двух недель до трех месяцев.

Ранее, Министерство социальной политики Украины внедрило новые правила мобилизации в отношении тех людей, которые ухаживают за больными родственниками. Отныне такие лица могут не предоставлять документы об отсутствии других трудоспособных членов семьи.