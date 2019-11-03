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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      В Україні – День ракетних військ та артилерії: привітання від Зеленського та інших політиків

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      В Україні 3 листопада відзначають День ракетних військ та артилерії
      В Україні 3 листопада відзначають День ракетних військ та артилерії / 5.ua

      Президент України Володимир Зеленський привітав воїнів і ветеранів із Днем ракетних військ та артилерії. Глава держави наголосив, що воїни-артилеристи завжди вважалися елітою війська та вирізнялися своєю організованістю, злагодженістю, точністю у розрахунках і влучністю вогню та ударів.

      Завдяки професіоналізму воїнів-артилеристів у боях з російським агресором на Сході України збережено тисячі життів українських військових та цивільного населення, цитує Зеленського пресслужба Офісу Президента.

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      Вимагаю від вас і сьогодні, в умовах розведення військ, тримати порох сухим та бути одними із гарантів тиші, миру і безпеки по усій лінії зіткнення,
      – закликав глава держави.

      Він також згадав про героїв-артилеристів, які віддали своє життя за мирне майбутнє України. І подякував особовому складу ракетних військ і артилерії за героїзм, відвагу і самовідданість.

       

      До привітань долучилася і партія "Слуга народу". В її повідомленні зауважили, що українські бійці-артилеристи стоять на сторожі миру та спокою не лише України, а й цілого європейського світу.

      Свої привітання опублікував у фейсбуці і п’ятий президент, нардеп від "Європейської солідарності" Петро Порошенко. Він назвав артилеристів "богами війни".

      "Артилерія завжди була головною вогневою силою українського війська і била точно в ціль. Російські окупанти вже не раз відчули на собі міць наших гармашів. Нехай кожен ваш постріл досягає цілі, а українські захисники повернуться додому живими", – побажав Порошенко.

      Народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко написала у привітанні, що внесок ракетників та артилеристів у розбудову військової інфраструктури, безпеку ЗСУ, супровід перемог і зростання професіоналізму армії – неоціненний.

      Українські ракетники і артилеристи є потужним аргументом у боротьбі з російською агресією, наголосив у привітанні командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко.

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Європейська солідарність Слуга народу Петро Порошенко Ірина Геращенко Збройні сили України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
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