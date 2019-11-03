В Україні – День ракетних військ та артилерії: привітання від Зеленського та інших політиків

Президент України Володимир Зеленський привітав воїнів і ветеранів із Днем ракетних військ та артилерії. Глава держави наголосив, що воїни-артилеристи завжди вважалися елітою війська та вирізнялися своєю організованістю, злагодженістю, точністю у розрахунках і влучністю вогню та ударів.

Завдяки професіоналізму воїнів-артилеристів у боях з російським агресором на Сході України збережено тисячі життів українських військових та цивільного населення, цитує Зеленського пресслужба Офісу Президента.

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Вимагаю від вас і сьогодні, в умовах розведення військ, тримати порох сухим та бути одними із гарантів тиші, миру і безпеки по усій лінії зіткнення,

– закликав глава держави.

Він також згадав про героїв-артилеристів, які віддали своє життя за мирне майбутнє України. І подякував особовому складу ракетних військ і артилерії за героїзм, відвагу і самовідданість.