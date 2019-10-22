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      "Тихий грім": в Україні створили нове потужне озброєння, – фото, відео

      2137 Читать новость на русском
      "Тихий грім"
      "Тихий грім" / колаж 24 каналу

      Баражуючий боєприпас "Тихий грім" ST-35 наразі перебуває на завершальній стадії розробки. Це засіб дорозвідки і ураження цілей на великих відстанях. Його створили спеціально для потреб Збройних сил України.

      До кінця року розробники планують випробувати систему наведення. Про це інформує "Український мілітаристичний портал".

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      Боєприпас розробила приватна компанія "Атлон Авіа". Його запускають вертикально за допомогою мультикоптера з закритої позиції. Ураження цілі також відбувається вертикальним пікіруванням на неї.

      озброєння
      Озброєння "Тихий грім"/ фото "Український мілітаристичний портал"

      Корпус озброєння виконаний з композитних матеріалів (скло та вуглеволокно). Бойова частина розташована у носовій частині і має довжину близько 300 міліметрів та ширину 90 – 100 міліметрів. Радіус бойового застосування становить 30 кілометрів.

      боєприпас озброєння Тихий грім
      "Тихий грім" – нова потужна розробка українців/ фото "Український мілітаристичний портал"

      Весь комплекс – а це три боєприпаси, що є одноразовими, укладається у три тактичні рюкзаки вагою до 15 кілограмів. Це дає можливість переміщатися розрахунку на необхідні позиції. Час розгортання комплексу становить не більше 15 – 20 хвилин.

      Нова зброя "Тихий грім": відео

      зброя
      Технічні характеристики озброєння

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Зброя Збройні сили України
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