"Тихий грім": в Україні створили нове потужне озброєння, – фото, відео

Баражуючий боєприпас "Тихий грім" ST-35 наразі перебуває на завершальній стадії розробки. Це засіб дорозвідки і ураження цілей на великих відстанях. Його створили спеціально для потреб Збройних сил України.

До кінця року розробники планують випробувати систему наведення. Про це інформує "Український мілітаристичний портал".

Дивіться також: Техніка війни: Гаубиця "Дана М2" вдруге підкорює Україну. Армія позбувається звання прапорщик

Боєприпас розробила приватна компанія "Атлон Авіа". Його запускають вертикально за допомогою мультикоптера з закритої позиції. Ураження цілі також відбувається вертикальним пікіруванням на неї.



Озброєння "Тихий грім"/ фото "Український мілітаристичний портал"

Корпус озброєння виконаний з композитних матеріалів (скло та вуглеволокно). Бойова частина розташована у носовій частині і має довжину близько 300 міліметрів та ширину 90 – 100 міліметрів. Радіус бойового застосування становить 30 кілометрів.



"Тихий грім" – нова потужна розробка українців/ фото "Український мілітаристичний портал"

Весь комплекс – а це три боєприпаси, що є одноразовими, укладається у три тактичні рюкзаки вагою до 15 кілограмів. Це дає можливість переміщатися розрахунку на необхідні позиції. Час розгортання комплексу становить не більше 15 – 20 хвилин.

Нова зброя "Тихий грім": відео



Технічні характеристики озброєння