"Тихий гром": в Украине создали новое мощное вооружение, – фото, видео

Боеприпас "Тихий гром" ST-35 сейчас находится на завершающей стадии разработки. Это средство доразведки и поражения целей на больших расстояниях. Его создали специально для нужд Вооруженных сил Украины.

До конца года разработчики планируют испытать систему наведения. Об этом информирует "Украинский милитаристический портал".

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Боеприпас разработала частная компания "Атлон Авиа". Его запускают вертикально с помощью мультилет с закрытой позиции. Поражение цели также происходит вертикальным пикированием на нее.



Вооружение "Тихий гром"/ фото "Украинский милитаристический портал"

Корпус вооружения выполнен из композитных материалов (стекло- и углеволокно). Боевая часть расположена в носовой части и имеет длину около 300 миллиметров и ширину 90 – 100 миллиметров. Радиус боевого применения составляет 30 километров.



"Тихий гром" – новая мощная разработка украинцев/ фото "Украинский милитаристический портал"

Весь комплекс – а это три боеприпаса, является одноразовыми, укладывается в три тактических рюкзака весом до 15 килограммов. Это дает возможность перемещаться расчету на необходимые позиции. Время развертывания комплекса составляет не более 15 – 20 минут.

Новое оружие "Тихий гром": видео

Технические характеристики вооружения