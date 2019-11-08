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      В Украине создадут военную полицию: почему это важно и какие страны будут помогать

      Фактор безопасности 32 Читати новину українською

      Невыполнение приказа, дезертирство, хищение имущества – правонарушения, совершенные армейцами, имеют свою специфику. Чтобы раскрыть их, необходимы усилия не только правоохранительных органов, но и военных.

      Обеспечением закона в ВСУ занимается Военная служба правопорядка. Впрочем ее полномочия значительно шире, чем просто проверка и задержание солдат. Как работает служба и почему в Украине может появиться военная полиция – читайте ниже.

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      Недавно прошли учения Rapid Trident 2019 на Яворивском полигоне на Львовщине. За действиями украинских правоохранителей пристально наблюдали американские коллеги.

      Навчання Rapid Trident 2019/ Скріншот з відео
      Учения Rapid Trident 2019 / Скриншот с видео

      Перед военными встало очередное задание – группа офицеров во время переговоров в только что освобожденном городе попала в засаду. Так называемые "диверсанты" подстрекнули местное население к неповиновению. Жизнь украинских воинов оказалось под угрозой. Самостоятельно справиться с разгневанной толпой им было не под силу. Именно тогда и были экстренно вызваны бойцы Военной службы правопорядка.

      Что известно о Военной службе правопорядка?История этого формирования началась в 2002 году. С тех пор оно выполняет широкий круг задач по поддержанию закона в ВСУ – от профилактики правонарушений и документирования совершенных преступлений к обезвреживанию вражеских диверсантов и охраны иностранных делегаций.

      Впрочем, перед военными Службы часто стоят и вполне боевые задачи. Да, личный состав формирования участвовал в миротворческих операциях, военных действиях на Донбассе и имеет боевые потери. И ныне Военная служба правопорядка постоянно дислоцируется на Востоке нашей страны.

      Среди обязанностей бойцов формирования – поддержание правопорядка, профилактика правонарушений, обеспечение беспрепятственного передвижения автоколонн военных и борьба с диверсионными группами противника.

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      В зоне проведения ООС действуют специальные комендатуры Военной службы правопорядка. Там, где идут бои, патрульные работают на улицах круглосуточно стоят на страже спокойствия местных жителей, с усердием защищают почтовые отделения, железнодорожные станции и блокпосты, чтобы не допустить вывоз оружия.

      Бійці Військової служби правопорядку в зоні ООС
      Бойцы Военной службы правопорядка в зоне ООС / Скриншот с видео

      В 2015 году Украина объявила амбициозную цель – переход на стандарты НАТО. Их внедрение является важным элементом на пути к повышению уровня боеспособности армии.

      В сентябре этого года Минобороны Украины анонсировало законопроект о создании военной полиции. Новый орган будет сформирован по стандартам НАТО и должен стать правопреемником военной службы правопорядка. Военные полицейские будут выявлять коррупцию и преступные схемы в Вооруженных силах и будут иметь право осуществлять досудебное расследование преступлений, в том числе с зоне боевых действий.

      Какие страны будут помогать создавать военную полицию в Украине

      Страны НАТО активно способствуют реформированию украинских военных правоохранителей.

      • Канада помогает в организации и проведении курса применения силы, оказывает материально-техническую помощь.

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      • Чехия проводит обучение по ведению следствия.

      • Польские коллеги помогают с воплощением доктрины военной полиции.

      • Правоохранители Великобритании проводят курсы содержания осужденных, отработки боев в городе и оказания первой медицинской помощи.

      • Литовские партнеры устраивают курсы организации и проведения полицейских операций, курсы выживания и курсы охраны VIP-персон.

      Как будут учить военных полицейских?

      В течении трех месяцев военные правоохранители должны освоить 9 модулей. Под руководством опытных инструкторов они получают профессиональные навыки по программам, адаптированным к стандартам НАТО по подготовке военных полицейских.

      Майбутніх військових поліцейських вже почали навчати
      Будущих военных полицейских уже начали обучать / Скриншот с видео

      Подготовка военных правоохранителей происходит по нескольким направлениям. Это и особенности охраны высокопоставленных лиц и патрулирование в городе в условиях боевых действий, и противодействие самодельным взрывным устройствам. Инструкторы подчеркивают: военный полицейский должен быть готов к действиям в любой ситуации.

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      В рамках обучения военные правоохранители отрабатывают и элементы тактической, медицинской подготовки, а также выносливости и стрессоустойчивости. Инструкторы настаивают, что бойцы к бою должны быть готовы не только физически, но и психологически. Армейцы изучают опыт стран НАТО и отрабатывают новые методы прикрытия и борьбы с противником.

      В каких странах есть военная полиция?

      Сегодня военная полиция успешно функционирует в странах НАТО. В Великобритании и Канаде численность военных правоохранителей составляет 2% от общего количества армейцев.

      Военная полиция США насчитывает более 30 тысяч человек. Американские военные правоохранители поддерживают дисциплину среди армейцев, расследуют преступления, а также участвуют в антитеррористических мероприятиях.

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      Автор: Каролина Король
      Теги: Новости Украины Полиция Вооруженные силы Украины НАТО Фактор безопасности
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