Сейчас там до сих пор продолжают ликвидировать последствия террористической атаки оккупантов. Корреспондентка из Харькова Анна Черненко, которая находится возле поврежденного дома, рассказала 24 Каналу о состоянии раненых, работе экстренных служб и волонтеров.

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Какая ситуация возле поврежденной 12-этажки

Жители дома, в который попал российский КАБ, приходят к своим подъездам. Люди надеются забрать вещи и предметы первой необходимости из квартир, которые уцелели. Также уже начали процедуры оформления имущественных потерь.

Жительница разбитой многоэтажки Людмила, которая жила на 11 этаже, рассказала, что ее мама чудом выжила. Она приехала с дачи, заквасила яблоки и поехала, а через 10 минут туда прилетело.

Соседей очень много пострадало. Вчера встретила всех в крови. Один мужчина выпал из окна. Не верю просто, что это произошло. Я понимаю, что больше туда не зайду, не попью чаю. Но, слава Богу, что живы родители,

– сказала харьковчанка Людмила.

Людей, которые жили в этой 12-этажке расселили. Местные преимущественно поехали к родным и знакомым. Со вчерашнего дня людям оказывают помощь при стрессе, нервных срывах, или сердечной недостаточности.

Черненко добавила, что среди местных Индустриальный район считался более-менее безопасным, по сравнению с центром и окрестностями. Здесь были прилеты, но они преимущественно касались промышленной зоны.

По крайней мере раньше не долетали КАБы. По моим наблюдениям, это самый глубокий удар авиабомбами на территорию Харькова,

– отметила корреспондентка из Харькова.

Как в Харькове ликвидируют последствия российского террора

Коммунальные службы должны сделать большое количество работы. Ведь только эта поврежденная 12-этажка требует закрытия всех окон, проверки всех коммуникаций, поскольку сети временно перекрывают до полных проверок во избежание утечки газа или затопления.

В крайних подъездах еще тушили пожар, а в первых – уже закрывали окна. Мы даже вчера видели, когда спасатели не выдерживали. Тушение пожара продолжалось несколько часов. Они заходили в дом, который в любой момент мог обвалиться, но они искали жертв и раненых,

– отметила корреспондентка из Харькова.

По ее словам, как только появляется информация о месте "прилета" харьковчане оперативно съезжаются, начинают разбирать завалы и оказывать помощь пострадавшим.

Максимум людей и все знают, какими делами заниматься. Самое главное – это поиск и спасение людей. Опрос, заскочить в квартиру через окно, дверь, пролом в стене, чтобы вытащить людей и помочь им. Параллельно разворачиваются палатки, где есть бесплатная вода, кофе, еда и тому подобное,

– отметила Черненко.

В каком состоянии пострадавшие

По данным Харьковской областной военной администрации, 97 человек обратились за медицинской помощью, из них большое количество – дети.

Я стою в этом квартале и вижу, как люди приходят забирать вещи. У них осколочные ранения рук, ног,

– сообщила корреспондентка из Харькова.

Более 40 раненых людей находятся в медучреждениях, из них 20 в крайне тяжелом состоянии. В частности, ампутации, кровопотери.

К сожалению, погибло 6 человек. Последнюю жертву женщину пожилого возраста нашли в собственной квартире. В результате российского террора погибла 14-летняя девочка, которая просто сидела на скамейке в парке.

Также погиб водитель коммунального предприятия, который на момент обстрела был на отдыхе. Среди жертв вражеской атаки – 18-летняя художница Ника Кожушко.