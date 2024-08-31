Так, уже известно о по меньшей мере 7 жертвах в результате атаки агрессора. Среди погибших 18-летняя художница Ника Кожушко.

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В Харькове погибла художница Ника Кожушко

Во время обстрела в Харькове погибла Ника Кожушко – очень юная, искренняя и одаренная. За час до смерти прислала свой новый рисунок. То есть, свой последний рисунок,

– заявил Сергей Жадан.

В результате российского обстрела погибла художница Ника Кожушко / Фото Жадана

Также писатель и военный подчеркнул, что россияне продолжают уничтожать наше будущее.

Этому нет объяснения. И прощения тоже нет,

– подчеркнул Сергей Жадан.

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24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Ники Кожушко. Вечная память!