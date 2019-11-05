Украина в ближайшие дни ожидает первые дальнобойные снайперские винтовки из Канады
Заместитель главы МИД Украины Василий Боднар рассказал, что Украина рассчитывает "в ближайшие дни или недели" получить снайперские винтовки из Канады.
Об этом Боднар заявил в интервью "Укринформу" по итогам визита в Канаду.
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Он также отметил, что Украина и Канада заканчивают оформление документов на поставку этих снайперских винтовок.
Задержка возникла не от канадской стороны, а от партнеров, которые поставляют составные части. Мы надеемся, что уже в ближайшие дни или недели это оружие будет в Украине,
– отметил заместитель министра.
Боднар рассказал, что во время его визита в Канаду, было также обсуждено внедрение специального механизма консультаций на уровне министров обороны, во время которых можно было бы обсуждать покупку Украиной оружия.
Он отметил, что такой механизм позволил бы предметно говорить о потребности украинской армии, передавать эту информацию канадской стороне и сразу понимать, какое оружие может обеспечить, а какую – нет.
Что за соглашение
О том, что Канада будет поставлять Украине снайперские винтовки стало известно в июле прошлого года. Соответствующее соглашение было заключено между канадской компанией PGW Defence Technologies и Украиной.
Дальнобойная снайперская винтовка LRT-3 .50 BMG
Соглашение предусматривает поставку систем снайперской винтовки LRT-3, калибром 12,7 миллиметров (калибра .50) на сумму 770 тысяч долларов. Также говорится о предоставлении определенной послепродажной поддержки, обслуживания и обучения.
Смотрите видеодемонстрацию снайперской винтовки: