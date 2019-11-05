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      Украина в ближайшие дни ожидает первые дальнобойные снайперские винтовки из Канады

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      Дальнобойные снайперские винтовки LRT-3
      Дальнобойные снайперские винтовки LRT-3 / mil.ua

      Заместитель главы МИД Украины Василий Боднар рассказал, что Украина рассчитывает "в ближайшие дни или недели" получить снайперские винтовки из Канады.

      Об этом Боднар заявил в интервью "Укринформу" по итогам визита в Канаду.

      Интересно: В Украине прошел месячник добровольной сдачи оружия: результаты

      Он также отметил, что Украина и Канада заканчивают оформление документов на поставку этих снайперских винтовок.

      Задержка возникла не от канадской стороны, а от партнеров, которые поставляют составные части. Мы надеемся, что уже в ближайшие дни или недели это оружие будет в Украине,
      – отметил заместитель министра.

      Боднар рассказал, что во время его визита в Канаду, было также обсуждено внедрение специального механизма консультаций на уровне министров обороны, во время которых можно было бы обсуждать покупку Украиной оружия.

      Он отметил, что такой механизм позволил бы предметно говорить о потребности украинской армии, передавать эту информацию канадской стороне и сразу понимать, какое оружие может обеспечить, а какую – нет.

      Что за соглашение

      О том, что Канада будет поставлять Украине снайперские винтовки стало известно в июле прошлого года. Соответствующее соглашение было заключено между канадской компанией PGW Defence Technologies и Украиной.


      Дальнобойная снайперская винтовка LRT-3 .50 BMG

      Соглашение предусматривает поставку систем снайперской винтовки LRT-3, калибром 12,7 миллиметров (калибра .50) на сумму 770 тысяч долларов. Также говорится о предоставлении определенной послепродажной поддержки, обслуживания и обучения.

      Смотрите видеодемонстрацию снайперской винтовки:

       

      blog_ava
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      4 ноября
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      Автор: Михаил Года
      Теги: МИД Украины Оружие Канада Новости Украины
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