В Украине прошел месячник добровольной сдачи оружия: результаты

В течение октября 2019 года в Украине проходил месячник добровольной сдачи нелегального оружия. За это время правоохранителям сдали почти 8 тысяч единиц оружия и более 350 тысяч боеприпасов.

Кроме того, граждане за месяц принесли в правоохранительные органы почти полтысячи гранат, сообщает Национальная полиция. Интересно: Глава Нацполиции озвучил условие для легализации оружия в Украине Всего в течение октября в полицию принесли: 7 тысяч 725 единиц оружия – почти тысячу нарезного армейского, 553 единицы нарезного охотничьего, 4 тысячи 910 единиц гладкоствольного охотничьего, 723 единицы холодного и 204 единицы самодельного оружия;

367 тысяч 600 боеприпасов, взрывчатых материалов и устройств;

489 гранат;

846 снарядов;

190 запалов;

276 мин;

13 взрывных устройств. Месячник добровольной сдачи оружия: смотрите фото Что такое месячник добровольной сдачи оружия?Месячник добровольной сдачи оружия – период, когда граждане могут добровольно сдать нелегальное оружие правоохранительным органам, избежав таким образом уголовной ответственности.



Цель таких мероприятий – противодействие незаконному распространению оружия и взрывоопасных предметов, а также профилактика преступлений, связанных с его использованием.