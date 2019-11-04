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      В Украине прошел месячник добровольной сдачи оружия: результаты

      10 Читати новину українською
      Месячник добровольной сдачи оружия
      Месячник добровольной сдачи оружия / фото: полиция

      В течение октября 2019 года в Украине проходил месячник добровольной сдачи нелегального оружия. За это время правоохранителям сдали почти 8 тысяч единиц оружия и более 350 тысяч боеприпасов.

      Кроме того, граждане за месяц принесли в правоохранительные органы почти полтысячи гранат, сообщает Национальная полиция.

      Интересно: Глава Нацполиции озвучил условие для легализации оружия в Украине

      Всего в течение октября в полицию принесли:

      • 7 тысяч 725 единиц оружия – почти тысячу нарезного армейского, 553 единицы нарезного охотничьего, 4 тысячи 910 единиц гладкоствольного охотничьего, 723 единицы холодного и 204 единицы самодельного оружия;
      • 367 тысяч 600 боеприпасов, взрывчатых материалов и устройств;
      • 489 гранат;
      • 846 снарядов;
      • 190 запалов;
      • 276 мин;
      • 13 взрывных устройств.

      Месячник добровольной сдачи оружия: смотрите фото

      Что такое месячник добровольной сдачи оружия?Месячник добровольной сдачи оружия – период, когда граждане могут добровольно сдать нелегальное оружие правоохранительным органам, избежав таким образом уголовной ответственности.

      Цель таких мероприятий – противодействие незаконному распространению оружия и взрывоопасных предметов, а также профилактика преступлений, связанных с его использованием.

      blog_ava
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      4 ноября
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Оружие Разрешение на оружие Полиция
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