В Украине прошел месячник добровольной сдачи оружия: результаты
В течение октября 2019 года в Украине проходил месячник добровольной сдачи нелегального оружия. За это время правоохранителям сдали почти 8 тысяч единиц оружия и более 350 тысяч боеприпасов.
Кроме того, граждане за месяц принесли в правоохранительные органы почти полтысячи гранат, сообщает Национальная полиция.
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Всего в течение октября в полицию принесли:
- 7 тысяч 725 единиц оружия – почти тысячу нарезного армейского, 553 единицы нарезного охотничьего, 4 тысячи 910 единиц гладкоствольного охотничьего, 723 единицы холодного и 204 единицы самодельного оружия;
- 367 тысяч 600 боеприпасов, взрывчатых материалов и устройств;
- 489 гранат;
- 846 снарядов;
- 190 запалов;
- 276 мин;
- 13 взрывных устройств.
Месячник добровольной сдачи оружия: смотрите фото
Что такое месячник добровольной сдачи оружия?Месячник добровольной сдачи оружия – период, когда граждане могут добровольно сдать нелегальное оружие правоохранительным органам, избежав таким образом уголовной ответственности.
Цель таких мероприятий – противодействие незаконному распространению оружия и взрывоопасных предметов, а также профилактика преступлений, связанных с его использованием.