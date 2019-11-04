В Україні пройшов місячник добровільної здачі зброї: результати
Протягом жовтня 2019 року в Україні проходив місячник добровільної здачі нелегальної зброї. За цей час правоохоронцям здали майже 8 тисяч одиниць зброї та понад 350 тисяч боєприпасів.
Крім того, громадяни за місяць принесли до правоохоронних органів майже пів тисяч гранат, повідомляє Національна поліція.
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Загалом протягом жовтня до поліції принесли:
- 7 тисяч 725 одиниць зброї – майже тисячу нарізної армійської, 553 одиниці нарізної мисливської, 4 тисячі 910 одиниць гладкоствольної мисливської, 723 одиниці холодної та 204 одиниці саморобної зброї;
- 367 тисяч 600 боєприпасів, вибухових матеріалів та пристроїв;
- 489 гранат;
- 846 снарядів;
- 190 запалів;
- 276 мін;
- 13 вибухових пристроїв.
Місячник добровільної здачі зброї: дивіться фото
Що таке місячник добровільної здачі зброї?Місячник добровільної здачі зброї – період, коли громадяни можуть добровільно здати нелегальну зброю правоохоронним органам, уникнувши таким чином кримінальної відповідальності.
Мета таких заходів – протидія незаконному розповсюдженню зброї та вибухонебезпечних предметів, а також профілактики злочинів, пов'язаних з її використанням.