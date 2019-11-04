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      В Україні пройшов місячник добровільної здачі зброї: результати

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      Місячник добровільної здачі зброї
      Місячник добровільної здачі зброї / фото: поліція

      Протягом жовтня 2019 року в Україні проходив місячник добровільної здачі нелегальної зброї. За цей час правоохоронцям здали майже 8 тисяч одиниць зброї та понад 350 тисяч боєприпасів.

      Крім того, громадяни за місяць принесли до правоохоронних органів майже пів тисяч гранат, повідомляє Національна поліція.

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      Загалом протягом жовтня до поліції принесли:

      • 7 тисяч 725 одиниць зброї – майже тисячу нарізної армійської, 553 одиниці нарізної мисливської, 4 тисячі 910 одиниць гладкоствольної мисливської, 723 одиниці холодної та 204 одиниці саморобної зброї;
      • 367 тисяч 600 боєприпасів, вибухових матеріалів та пристроїв;
      • 489 гранат;
      • 846 снарядів;
      • 190 запалів;
      • 276 мін;
      • 13 вибухових пристроїв.

      Місячник добровільної здачі зброї: дивіться фото

      Що таке місячник добровільної здачі зброї?Місячник добровільної здачі зброї – період, коли громадяни можуть добровільно здати нелегальну зброю правоохоронним органам, уникнувши таким чином кримінальної відповідальності.

      Мета таких заходів – протидія незаконному розповсюдженню зброї та вибухонебезпечних предметів, а також профілактики злочинів, пов'язаних з її використанням.

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      4 листопада
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Поліція Дозвіл на зброю Зброя
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