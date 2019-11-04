В Україні пройшов місячник добровільної здачі зброї: результати

Протягом жовтня 2019 року в Україні проходив місячник добровільної здачі нелегальної зброї. За цей час правоохоронцям здали майже 8 тисяч одиниць зброї та понад 350 тисяч боєприпасів.

Крім того, громадяни за місяць принесли до правоохоронних органів майже пів тисяч гранат, повідомляє Національна поліція. Цікаво: Глава Нацполіції озвучив умову для легалізації зброї в Україні Загалом протягом жовтня до поліції принесли: 7 тисяч 725 одиниць зброї – майже тисячу нарізної армійської, 553 одиниці нарізної мисливської, 4 тисячі 910 одиниць гладкоствольної мисливської, 723 одиниці холодної та 204 одиниці саморобної зброї;

367 тисяч 600 боєприпасів, вибухових матеріалів та пристроїв;

489 гранат;

846 снарядів;

190 запалів;

276 мін;

13 вибухових пристроїв. Місячник добровільної здачі зброї: дивіться фото Що таке місячник добровільної здачі зброї?Місячник добровільної здачі зброї – період, коли громадяни можуть добровільно здати нелегальну зброю правоохоронним органам, уникнувши таким чином кримінальної відповідальності.



Мета таких заходів – протидія незаконному розповсюдженню зброї та вибухонебезпечних предметів, а також профілактики злочинів, пов'язаних з її використанням.