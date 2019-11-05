Україна найближчими днями очікує перші далекобійні снайперські гвинтівки з Канади

Заступник глави МЗС України Василь Боднар розповів, що Україна розраховує "найближчими днями чи тижнями" отримати снайперські гвинтівки з Канади.

Про це Боднар заявив у інтерв’ю "Укрінформу" за підсумками візиту до Канади.

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Він також зауважив, що Україна та Канада саме закінчують оформлення документів на постачання цих снайперських гвинтівок.

Затримка виникла не від канадської сторони, а від партнерів, які постачають складові частини. Ми сподіваємося, що вже найближчими днями чи тижнями ця зброя буде в Україні,

– зазначив заступник міністра.

Боднар розповів, що під час його візиту до Канади, було також обговорено впровадження спеціального механізму консультацій на рівні міністрів оборони, під час яких можна було б обговорювати купівлю Україною зброї.

Він наголосив, що такий механізм дозволив би предметно говорити про потреби української армії, передавати цю інформацію канадській стороні та одразу розуміти, яку зброю можливо забезпечити, а яку – ні.

Що за угода

Про те, що Канада постачатиме Україні снайперські гвинтівки стало відомо у липні минулого року. Відповідна угода була укладена між канадською компанією PGW Defence Technologies та Україною.



Далекобійна снайперська гвинтівка LRT-3 .50 BMG

Угода передбачає поставку систем снайперської гвинтівки LRT-3, калібром 12,7 міліметрів (калібру .50) на суму 770 тисяч доларів. Також мовиться про надання певної післяпродажної підтримки, обслуговування та навчання.

Дивіться відеодемонстрацію снайперської гвинтівки: