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      Україна найближчими днями очікує перші далекобійні снайперські гвинтівки з Канади

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      Далекобійні снайперські гвинтівки LRT-3
      Далекобійні снайперські гвинтівки LRT-3 / mil.ua

      Заступник глави МЗС України Василь Боднар розповів, що Україна розраховує "найближчими днями чи тижнями" отримати снайперські гвинтівки з Канади.

      Про це Боднар заявив у інтерв’ю "Укрінформу" за підсумками візиту до Канади.

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      Він також зауважив, що Україна та Канада саме закінчують оформлення документів на постачання цих снайперських гвинтівок.

      Затримка виникла не від канадської сторони, а від партнерів, які постачають складові частини. Ми сподіваємося, що вже найближчими днями чи тижнями ця зброя буде в Україні,
      – зазначив заступник міністра.

      Боднар розповів, що під час його візиту до Канади, було також обговорено впровадження спеціального механізму консультацій на рівні міністрів оборони, під час яких можна було б обговорювати купівлю Україною зброї.

      Він наголосив, що такий механізм дозволив би предметно говорити про потреби української армії, передавати цю інформацію канадській стороні та одразу розуміти, яку зброю можливо забезпечити, а яку – ні.

      Що за угода

      Про те, що Канада постачатиме Україні снайперські гвинтівки стало відомо у липні минулого року. Відповідна угода була укладена між канадською компанією PGW Defence Technologies та Україною.


      Далекобійна снайперська гвинтівка LRT-3 .50 BMG

      Угода передбачає поставку систем снайперської гвинтівки LRT-3, калібром 12,7 міліметрів (калібру .50) на суму 770 тисяч доларів. Також мовиться про надання певної післяпродажної підтримки, обслуговування та навчання.

      Дивіться відеодемонстрацію снайперської гвинтівки:

       

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      4 листопада
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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Канада Зброя МЗС України
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