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      Чем кормят украинских военных сегодня: фото

      72 Читати новину українською
      Питание украинских военных
      Питание украинских военных / facebook.com/grom.alex.grom

      Фото питания в украинской армии опубликовали в сети. В некоторых частях Вооруженных сил военнослужащие недовольны низким качеством такой пищи. В частности, на фото не видно, чтобы в армейском питании было мясо.

      Ранее украинских военных кормили лучше. Однако Министерство обороны проиграло суды с поставщиками, и теперь армейцы получают "дореформенное" питание, сообщил на своей фейсбук-странице военный Александр Гром.

      Читайте также: Окружной админсуд Киева остановил реформу питания в армии: что это значит

      "Некоторые спрашивают, как же так? Военный налог 1,5% не убрали, куда идут деньги? Возможно, на перевооружение или на обустройство новых позиций? Не знаю. Но вижу факт: кто не хочет кормить свою армию, тот будет кормить скоро чужую", - написал Гром, добавив соответствующие фото Алексея Бобокникова.

      Смотрите видео, чем кормили украинских военных в 2018 году

      Что известно о системе питания в армии, введенной в 2018 году?

      Система позволила увеличить набор продуктов с 30 до 400 единиц и значительно улучшить уровень и качество питания военнослужащих. В частности, в рацион защитников добавили больше мяса, свежие овощи, фрукты, а также кофе.

      По состоянию на июль 2019 года половина украинских военных перешла на новую систему питания по каталогу. К концу 2019 года планировали перевести на такое питание 100% личного состава. Однако в июле Окружной админсуд Киева отменил эту систему питания, разработанную в соответствии со стандартами НАТО.

      Через несколько дней после решения суда в ВСУ сообщили, что они планируют отказаться от компаний-аутсорсеров для организации питания военнослужащих и начнут нанимать поваров.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Здоровое питание Міністерство оборони України Вооруженные силы Украины
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