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Как сегодня кормят украинских военнослужащих

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В Министерстве обороны заявили, что будут кормить украинских военных по каталогам и новой системой НАТО. До конца года на эту систему перейдут шестьдесят процентов военнослужащих.

Обновлено обеспечение позволяет поварам экспериментировать с меню и менять его в зависимости от пожеланий. Что об этом думают сами военнослужащие и почему не все армии питаются по новым стандартам?

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Уже полгода, говорит начальник продовольственного обеспечения 199 учебного центра ДШВ в Житомире Виктор Балюк, приходится лично контролировать качество продуктов и составлять меню. Теперь начали готовить ароматную карбонару, суп минестроне и пиццу.

У нас уже прошел день украинской кухни в феврале, сейчас день итальянской, ну и в дальнейшем будем заказывать продукты, которые нам позволяет каталог продуктов питания,
– отметил Виктор Балюк.

Этот каталог, собственно, и является ключевым изменением в системе. До сих пор Министерство обороны заказывало услуги по питанию у определенной компании, которая и обеспечивала весь цикл: от транспортировки к приготовлению пищи. Выбирали только продукты определены уставными нормами: каша, мясо, рыба, масло. Поэтому и разнообразие не было. И выбор подрядчиков был не велик.

Практически три фирмы предоставляют нам свои услуги от Чопа до Станицы Луганской, от Чернигова до Одессы включительно. Раньше их было четыре, а сейчас три,
– сообщил начальник Центрального управления продовольственного обеспечения ВСУ Николай Коклюк.

Сейчас же военные сами нанимают поваров и готовят пищу. Заказывают только продукты, поэтому и в тендере участвуют многие компании. Что должно быть в меню спрашивают у солдат – в подразделениях проводят анкетирование. Затем из каталога, в котором более трехсот наименований, выбирают на выделенные средства нужны продукты.

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Однако, сегодня так питается только пятая часть военнослужащих, а это 23 тысячи человек. Новое меню ввели в учебных центрах, в нескольких подразделений в различных видах войск, а также части военных на Востоке.

По такой системе питаются наши военно-мобильные госпитали, а также в третьем и восьмом полках спецназначения, 79 ДШБ и 19 ракетная бригада, – отметил Николай Коклюк.

В этом году Министерство обороны планирует обеспечить 60% военных обновленным питанием. А полностью на эту систему перейдут уже к концу 2019 года.

Теги: Новости Украины Здоровое питание Міністерство оборони України Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 Канал
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