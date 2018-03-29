Як сьогодні годують українських військових

У Міністерстві оборони заявили, що харчуватимуть українських військових за каталогами та новою системою НАТО. До кінця року на цю систему перейдуть шістдесят відсотків військовослужбовців.

Оновлене забезпечення дає змогу кухарям експериментувати з меню та змінювати його в залежності від побажань. Що про це думають самі військові та чому не всі армії харчуються за новими стандартами?

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Уже півроку, каже начальник продовольчого забезпечення 199 навчального центру ДШВ у Житомирі Віктор Балюк, доводиться особисто контролювати якість харчів та складати меню. Тепер почали готувати ароматну карбонару, суп мінестроне та піцу.

В нас вже пройшов день української кухні в лютому місяці, зараз день італійської, ну і надалі будемо замовляти продукти, які нам дозволяє каталог продуктів харчування,

– зазначив Віктор Балюк.

Цей каталог, власне, і є ключовою зміною в системі. Досі Міністерство оборони замовляло послуги з харчування у певної компанії, яка і забезпечувала увесь цикл: від транспортування до приготування їжі. Обирали лише продукти визначені статутними нормами: каша, м'ясо, риба, масло. Тому й різномаїття не було. Та й вибір підрядників був не великий.

Практично три фірми надають нам свої послуги: від Чопа до Станиці Луганської, від Чернігова до Одеси включно. Раніше їх було чотири, а зараз три,

– поінформував начальник Центрального управління продовольчого забезпечення ЗСУ Микола Коклюк.

Зараз же військові самі наймають кухарів та готують їжу. Замовляють лише продукти, тому і в тендері беруть участь багато компаній. Що має бути у меню запитують у солдатів – у підрозділах проводять анкетування. Потім з каталогу, в якому понад три сотні найменувань, обирають на виділені кошти потрібні харчі.

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Однак, сьогодні так харчується лише п'ята частина армійців, а це 23 тисячі осіб. Нове меню запровадили у навчальних центрах, у декількох підрозділів у різних видах військ, а також частині військових на Сході.

По такій системі харчуються наші військово-мобільні госпіталі, а також у третьому та восьмому полках спецпризначення, 79 ДШБ і 19 ракетна бригада, – зазначив Микола Коклюк.

Цього року Міністерство оборони планує забезпечити 60% військових оновленим харчуванням. А повністю на цю систему перейдуть вже до кінця 2019 року.