Министр обороны Загороднюк стремится отменить призыв в армию

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что его персональной целью на посту является отмена обязательного призыва в армию. По его словам, именно в этом направлении сейчас и движется Украина.

Впрочем достижение этой цели не будет быстрым и это не удастся сделать в течение лишь одного года, подчеркнул Андрей Загороднюк в комментарии ТСН.

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Это позиция государства вообще, что мы движемся к профессиональной армии по стандартам НАТО, подготовленной, оснащенной. И главное – чтобы каждый военнослужащий знал свое место, у него должна быть четкая военная карьера и защищены права. Так, чтобы при отборе мы могли конкурировать за лучших людей,

– пояснил министр обороны.

Резюмируя, он также отметил, что хорошая современная техника для украинских военных также является частью военных возможностей Украины.

Что известно о военном призыве в Украине?С 1991 года и на протяжении длительного времени в Украине существовала система военного призыва, которая действовала еще в Советском Союзе. Уже начиная с 2000-ых политики все чаще говорили о желании отойти от призыва и перейти на контрактную службу в армии.



Как не странно, самым близким из президентов к этому был Виктор Янукович – в 2013 он даже подписал указ о прекращении военного призыва. Впрочем в начале войны с Россией в 2014 это лишь сыграло на руку агрессору, тем самым заставив его преемника Петра Порошенко вернуть обязательный призыв.