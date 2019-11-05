В Украине создадут военную полицию: детали

Президент Владимир Зеленский заявил, что Министерство обороны должно создать Военную полицию. Также он считает необходимым до конца 2019 года разработать концепцию объединенного реестра ветеранов.

Как сообщает пресс-служба президента, Зеленский во время встречи с руководством Верховной Рады и правительством поставил ряд задач в сфере обороны и безопасности Украины.

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Что поручил Зеленский?

– министр обороны Андрей Загороднюк до 31 декабря должен внедрить новую объединенную систему руководства и управления силами обороны, соответствующую НАТО.

– в структуре Минобороны должен быть создан современный эффективный правоохранительный орган – военная полиция.

– до конца года Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины должно создать концепцию объединенного реестра ветеранов и разработать проект технического задания платформы "Э-ветеран".

– Зеленский также поставил задачу министру внутренних дел Арсена Авакова до конца года усовершенствовать процедуры выдачи удостоверений водителя, а также упростить процедуры аккредитации учреждений, осуществляющих подготовку и повышение квалификации водителей.

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Как министр обороны планирует реформировать украинскую армию?

Глава оборонного ведомства Андрей Загороднюк назвал ключевые приоритеты для военнослужащих:

– ценность их жизни и уважение к каждому из них, независимо от званий и должности;

– стандарты НАТО, их внедрение во всех сферах деятельности украинской армии;

– абсолютная, нулевая толерантность к коррупции в армии.

По его словам, правительство также планирует:

► Добавить в раду законопроект о военной полиции;

► Написать новую антикоррупционную программу;

► Системно проанализировать технические условия, тендеры, отчетность, учет – и снизить риски;

► Добиваться расследования конкретных коррупционных дел, касающихся области обороны.