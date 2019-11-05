В Украине создадут военную полицию: детали
Президент Владимир Зеленский заявил, что Министерство обороны должно создать Военную полицию. Также он считает необходимым до конца 2019 года разработать концепцию объединенного реестра ветеранов.
Как сообщает пресс-служба президента, Зеленский во время встречи с руководством Верховной Рады и правительством поставил ряд задач в сфере обороны и безопасности Украины.
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Что поручил Зеленский?
– министр обороны Андрей Загороднюк до 31 декабря должен внедрить новую объединенную систему руководства и управления силами обороны, соответствующую НАТО.
– в структуре Минобороны должен быть создан современный эффективный правоохранительный орган – военная полиция.
– до конца года Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины должно создать концепцию объединенного реестра ветеранов и разработать проект технического задания платформы "Э-ветеран".
– Зеленский также поставил задачу министру внутренних дел Арсена Авакова до конца года усовершенствовать процедуры выдачи удостоверений водителя, а также упростить процедуры аккредитации учреждений, осуществляющих подготовку и повышение квалификации водителей.
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Как министр обороны планирует реформировать украинскую армию?
Глава оборонного ведомства Андрей Загороднюк назвал ключевые приоритеты для военнослужащих:
– ценность их жизни и уважение к каждому из них, независимо от званий и должности;
– стандарты НАТО, их внедрение во всех сферах деятельности украинской армии;
– абсолютная, нулевая толерантность к коррупции в армии.
По его словам, правительство также планирует:
► Добавить в раду законопроект о военной полиции;
► Написать новую антикоррупционную программу;
► Системно проанализировать технические условия, тендеры, отчетность, учет – и снизить риски;
► Добиваться расследования конкретных коррупционных дел, касающихся области обороны.