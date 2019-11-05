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      В Украине создадут военную полицию: детали

      84 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / president.gov.ua

      Президент Владимир Зеленский заявил, что Министерство обороны должно создать Военную полицию. Также он считает необходимым до конца 2019 года разработать концепцию объединенного реестра ветеранов.

      Как сообщает пресс-служба президента, Зеленский во время встречи с руководством Верховной Рады и правительством поставил ряд задач в сфере обороны и безопасности Украины.

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      Что поручил Зеленский?

      – министр обороны Андрей Загороднюк до 31 декабря должен внедрить новую объединенную систему руководства и управления силами обороны, соответствующую НАТО.

      – в структуре Минобороны должен быть создан современный эффективный правоохранительный орган – военная полиция.

      – до конца года Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины должно создать концепцию объединенного реестра ветеранов и разработать проект технического задания платформы "Э-ветеран".

      – Зеленский также поставил задачу министру внутренних дел Арсена Авакова до конца года усовершенствовать процедуры выдачи удостоверений водителя, а также упростить процедуры аккредитации учреждений, осуществляющих подготовку и повышение квалификации водителей.

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      Как министр обороны планирует реформировать украинскую армию?

      Глава оборонного ведомства Андрей Загороднюк назвал ключевые приоритеты для военнослужащих:

      – ценность их жизни и уважение к каждому из них, независимо от званий и должности;
      – стандарты НАТО, их внедрение во всех сферах деятельности украинской армии;
      – абсолютная, нулевая толерантность к коррупции в армии.

      По его словам, правительство также планирует:

      ► Добавить в раду законопроект о военной полиции;
      ► Написать новую антикоррупционную программу;
      ► Системно проанализировать технические условия, тендеры, отчетность, учет – и снизить риски;
      ► Добиваться расследования конкретных коррупционных дел, касающихся области обороны.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Андрей Загороднюк Міністерство оборони України Министерство по делам ветеранов
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