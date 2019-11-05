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      В Україні створять військову поліцію: деталі

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / president.gov.ua

      Президент Володимир Зеленський заявив, що Міністерство оборони повинне створити Військову поліцію. Також він вважає за необхідне до кінця 2019 року розробити концепцію об'єднаного реєстру ветеранів.

      Як повідомляє пресслужба президента, Зеленський під час зустрічі з керівництвом Верховної Ради і урядом поставив ряд завдань у сфері оборони і безпеки України.

      До теми: Ми станемо першими, – Загороднюк анонсував перезавантаження роботи з НАТО

      Що доручив Зеленський? 

      – міністр оборони Андрій Загороднюк до 31 грудня повинен впровадити нову об'єднану систему керівництва і управління силами оборони, що відповідатиме стандартам НАТО.

      – у структурі Міноборони має бути створено сучасний ефективний правоохоронний орган – військова поліція.

      – до кінця року Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України має створити концепцію об'єднаного реєстру ветеранів та розробити проєкт технічного завдання платформи "Е-ветеран".

      – Зеленський також поставив завдання міністру внутрішніх справ Арсену Авакову до кінця року удосконалити процедури видачі посвідчень водія, а також спростити процедури акредитації установ, що здійснюють підготовку та підвищення кваліфікації водіїв.

      Актуально: Одяг для військових у 2020 році оновлять: на які зміни слід чекати оборонцям

      Як міністр оборони планує реформувати українську армію?

      Глава оборонного відомства Андрій Загороднюк назвав ключові пріоритети для військовослужбовців:

      – цінність їхнього життя і повага до кожного з них, незалежно від звань і посадж;
      – стандарти НАТО, їх запровадження в усіх сферах діяльності українського війська;
      – абсолютна, нульова толерантність до корупції в армії.

      За його словами, уряд також планує:

      ► Подати до Ради законопроєкт про військову поліцію;
      ► Написати нову антикорупційну програму;
      ► Системно проаналізувати технічні умови, тендери, звітність, облік – і знизити ризики;
      ► Домагатися розслідування конкретних корупційних справ, що стосуються галузі оборони.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Міністерство оборони України Андрій Загороднюк Міністерство у справах ветеранів
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