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      Ми станемо першими, – Загороднюк анонсував перезавантаження роботи з НАТО

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      Україна має намір повністю перезавантажити відносини з НАТО
      Україна має намір повністю перезавантажити відносини з НАТО / Міноборони

      Україна повністю перезапустить свій формат роботи із НАТО – працюватиме за новою програмою. Такий підхід будуть використовувати вперше.

      Новий формат ухвалять найближчим часом, про це сказав міністр оборони Андрій Загороднюк наприкінці візиту до штаб-квартири НАТО, повідомляє "Європейська правда".

      Важливо: Україна хоче розширити свою участь в миротворчих місіях НАТО

      Міністр пояснив, що домовленості досягнули під час візиту, тому її документальне оформлення ще не завершене.

      Ми перезапускаємо формат роботи з НАТО, робимо його більш практичним,
      – сказав він.

      Загороднюк також додав, що наступного тижня документу ще не буде, бо його"не встигнуть зробити так швидко". Саме тоді Північноатлантична рада приїде із візитом до України. Однак у міністерстві сподіваються, що документи підпишуть цього року.

      Глава оборонного відомства пояснив, що усі чинні програми співпраці України та НАТО будуть зведені в одну.

      "НАТО запровадило підхід "одна країна – один план", тому підтримка України буде надаватися в рамках однієї програми. Ми станемо першою країною, яка буде рухатися за цим підходом", – зазначив міністр.

      Водночас Річна національна програма (РНП) у межах нового підходу залишиться.

      РНП залишається, бо це, по суті, є внутрішнім, одностороннім документом. Натомість нова програма стосуватиметься двосторонньої взаємодії України з НАТО,
      – додав Загороднюк.

      Зазначимо, керівники військових відомств держав-членів НАТО мають намір домовитися про нові програми підтримки України під час зустрічі на рівні міністрів оборони в Брюсселі 23 листопада. 

      Важливо! Курс України в НАТО і ЄС є закріпленим у Конституції держави. За таке рішення у лютому проголосував попередній склад парламенту, а тодішній глава держави Петро Порошенко підписав відповідні зміни.

      Що означають зміни до Конституції щодо ЄС та НАТО?

      Закон про стратегічний курс України щодо набуття повноправного членства у Євросоюзі та НАТО не визначає чітких дат чи кроків для вступу в Альянс чи Союз. Він чітко прописує, що євроатлантичний курс України є незворотним. Тому будь-які спроби політиків змінити курс України у напрямку Росії будуть трактуватися виключно як порушення Конституції України.

      Читайте також: Не обманюємо людей, – Кулеба про обіцянки і вступ у ЄС та НАТО

      НАТО
      Скільки громадян підтримують вступ України до НАТО/ Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики НАТО Міністерство оборони України Андрій Загороднюк
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