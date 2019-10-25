19:57
25 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин помогает Африке. Россия без зэков
      Вєсті Кремля
      21:27, 24 октября
      Вести.UA: Депутатский обмен с РФ. Кто следит за "слугами народа"
      Вєсті.UA
      19:56, 24 октября
      "Коррупционное кубло": что происходит на госпредприятии радиоактивных веществ "Изотоп"
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Мы станем первыми, – Загороднюк анонсировал перезагрузку работы с НАТО

      59 Читати новину українською
      Украина намерена полностью перезагрузить отношения с НАТО
      Украина намерена полностью перезагрузить отношения с НАТО / Минобороны

      Украина полностью перезапустит свой формат работы с НАТО – будет работать по новой программе. Такой подход будут использовать впервые.

      Новый формат примут в ближайшее время, об этом сказал министр обороны Андрей Загороднюк после окончания визита в штаб-квартиру НАТО, сообщает "Европейская правда".

      Важно: Украина хочет расширить свое участие в миротворческих миссиях НАТО

      Министр пояснил, что договоренностей достигли во время визита, поэтому их документальное оформление еще не завершено.

      Мы перезапускаем формат работы с НАТО, делаем его более практичным,
      – сказал он.

      Загороднюк также добавил, что на следующей неделе документа еще не будет, потому что его "не успеют сделать так быстро". Именно тогда Североатлантический совет приедет с визитом в Украину. Однако в министерстве надеются, что документы подпишут в этом году.

      Глава оборонного ведомства пояснил, что все существующие программы сотрудничества Украины и НАТО будут сведены в одну.

      "НАТО ввело подход "одна страна – один план", поэтому поддержка Украины будет предоставляться в рамках одной программы. Мы станем первой страной, которая будет двигаться по этому подходу", – отметил министр.

      В то же время Годовая национальная программа (ГНП) в рамках нового подхода останется.

      ГНП остается, потому что это, по сути, является внутренним, односторонним документом. Зато новая программа будет касаться двустороннего взаимодействия Украины с НАТО,
      – добавил Загороднюк.

      Отметим, руководители военных ведомств государств-членов НАТО намерены договориться о новых программах поддержки Украины во время встречи на уровне министров обороны в Брюсселе 23 ноября.

      Важно!  Курс Украины в НАТО и ЕС является закрепленным в Конституции государства. За такое решение в феврале проголосовал предыдущий состав парламента, а тогдашний глава государства Петр Порошенко подписал соответствующие изменения.

      Что означают изменения в Конституцию относительно ЕС и НАТО?

      Закон о стратегическом курсе Украины относительно приобретения полноправного членства в Евросоюзе и НАТО не определяет четких дат шагов для вступления в Альянс или Союз. Он четко прописывает, что евроатлантический курс Украины является необратимым. Поэтому любые попытки политиков изменить курс Украины в направлении России будут трактоваться исключительно как нарушение Конституции Украины.

      Читайте также: Не обманываем людей, – Кулеба об обещаниях и вступлении в ЕС и НАТО

      НАТО
      Сколько граждан поддерживают вступление Украины в НАТО/ Инфографика 24 канала

      blog_ava
      Маникюр на осень 2019: лучшие идеи в фото
      сегодня
      11080
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Андрей Загороднюк Міністерство оборони України НАТО
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Почему Украину не защитил Будапештский меморандум, – интервью с экс-послом Грузии Катамадзе
      сегодня , 19:30 Почему Украину не защитил Будапештский меморандум, – интервью с экс-послом Грузии Катамадзе
      Ірина Поліщук 86
      Что такое "Оплот": все, что нужно знать об участниках стрельбы в Харькове
      сегодня , 18:31 Что такое "Оплот": все, что нужно знать об участниках стрельбы в Харькове
      Євгенія Мазур 430
      Новая жизнь символа СССР: в Чернобыле представили рекордную диджитал-скульптуру
      сегодня , 18:01 Новая жизнь символа СССР: в Чернобыле представили рекордную диджитал-скульптуру
      Світлана Попова 54
      Время учиться у мировых лидеров, или Почему бы Украине не занять деньги на внешних рынках
      сегодня , 17:05 Время учиться у мировых лидеров, или Почему бы Украине не занять деньги на внешних рынках
      Блог Соцмережі 287
      Коррупционный скандал в Раде, или Кто будет платить, тот будет "танцевать", – Фурса
      сегодня , 14:50 Коррупционный скандал в Раде, или Кто будет платить, тот будет "танцевать", – Фурса
      Блог Соцмережі 1831
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук