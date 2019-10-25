Мы станем первыми, – Загороднюк анонсировал перезагрузку работы с НАТО

Украина полностью перезапустит свой формат работы с НАТО – будет работать по новой программе. Такой подход будут использовать впервые.

Новый формат примут в ближайшее время, об этом сказал министр обороны Андрей Загороднюк после окончания визита в штаб-квартиру НАТО, сообщает "Европейская правда".

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Министр пояснил, что договоренностей достигли во время визита, поэтому их документальное оформление еще не завершено.

Мы перезапускаем формат работы с НАТО, делаем его более практичным,

– сказал он.

Загороднюк также добавил, что на следующей неделе документа еще не будет, потому что его "не успеют сделать так быстро". Именно тогда Североатлантический совет приедет с визитом в Украину. Однако в министерстве надеются, что документы подпишут в этом году.

Глава оборонного ведомства пояснил, что все существующие программы сотрудничества Украины и НАТО будут сведены в одну.

"НАТО ввело подход "одна страна – один план", поэтому поддержка Украины будет предоставляться в рамках одной программы. Мы станем первой страной, которая будет двигаться по этому подходу", – отметил министр.

В то же время Годовая национальная программа (ГНП) в рамках нового подхода останется.

ГНП остается, потому что это, по сути, является внутренним, односторонним документом. Зато новая программа будет касаться двустороннего взаимодействия Украины с НАТО,

– добавил Загороднюк.

Отметим, руководители военных ведомств государств-членов НАТО намерены договориться о новых программах поддержки Украины во время встречи на уровне министров обороны в Брюсселе 23 ноября.

Важно! Курс Украины в НАТО и ЕС является закрепленным в Конституции государства. За такое решение в феврале проголосовал предыдущий состав парламента, а тогдашний глава государства Петр Порошенко подписал соответствующие изменения.

Что означают изменения в Конституцию относительно ЕС и НАТО?

Закон о стратегическом курсе Украины относительно приобретения полноправного членства в Евросоюзе и НАТО не определяет четких дат шагов для вступления в Альянс или Союз. Он четко прописывает, что евроатлантический курс Украины является необратимым. Поэтому любые попытки политиков изменить курс Украины в направлении России будут трактоваться исключительно как нарушение Конституции Украины.

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