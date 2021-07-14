Відтепер державне свято матиме назву День захисників та захисниць України. Його, як і раніше, відзначатимуть 14 жовтня.

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Чому свято перейменували

Автори законопроєкту переконані, що назва свята День захисника України не повністю передає його суть та зміст. Усе через те, що державу захищають не лише чоловіки, але й жінки.

Водночас у пояснювальній записці мовиться про те, що перейменування сприятиме гендерно збалансованому висвітленню ролі військовослужбовців обох статей на військовій службі.

Довідка. День захисника України відзначається з 2014 року. Вже з 2015 року він є вихідним.