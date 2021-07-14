Провести додаткове засідання вимагали 156 народних депутатів. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Важливо Верховна Рада підтримала закон про реформу ВРП: що зміниться

На порядку денному у народних депутатів буде лише 2 питання.

Що депутати розглянуть на засіданні

Зокрема, у Раді проголосують за законопроєкт №5141 про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів щодо гарантій прав українських та іноземних інвесторів.

Крім того, депутати розглянуть законопроєкт №5440 про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції.

Зверніть увагу! Народні депутати мають відправитись на літні канікули до вересня вже 16 липня. Однак, через низку непроголосованих важливих проєктів, їх початок можуть відкласти ще на певний час.

Додаткові засідання у Верховній Раді: останні новини

На останнє позачергове засідання Рада зібралась 13 липня. Нардепи розглянули низку важливих документів, однак не всі набрали необхідні голоси. Зокрема, там не підтримали законопроєкт №5596, що передбачає легалізацію медичного канабісу.