Провести додаткове засідання вимагали 156 народних депутатів. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Важливо Верховна Рада підтримала закон про реформу ВРП: що зміниться

На порядку денному у народних депутатів буде лише 2 питання.

Що депутати розглянуть на засіданні

Зокрема, у Раді проголосують за законопроєкт №5141 про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів щодо гарантій прав українських та іноземних інвесторів.

Крім того, депутати розглянуть законопроєкт №5440 про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції.

Додаткові засідання у Верховній Раді: останні новини

На останнє позачергове засідання Рада зібралась 13 липня. Нардепи розглянули низку важливих документів, однак не всі набрали необхідні голоси. Зокрема, там не підтримали законопроєкт №5596, що передбачає легалізацію медичного канабісу.