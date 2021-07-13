Відповідне рішення Рада прийняла на засіданні 13 липня. Свої голоси за ліквідацію Укроборонпрому віддали 256 парламентарів.

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Рада ліквідувала Укроборонпром

Проти прийняття документу проголосували 16 нардепів, не голосували – 40.



Як за документ голосували нардепи / Фото Верховної Ради

Ухвалений законопроєкт дасть можливість прискорити трансформацію оборонно-промислового комплексу в найкоротші терміни – до 1 року.

Документ передбачає впровадження таких змін

У межах трансформації держконцерну створять 2 великих холдинги: "Оборонні системи України" – до нього увійдуть 65 підприємств, які розподілять по 6 субхолдингах; аерокосмічний холдинг – займатиметься авіацією і космосом.

Державні підприємства оборонно-промислового комплексу перетворять на акціонерні товариства. Вони матимуть можливість об'єднання з українськими та іноземними партнерами.

Реформування Укроборонпрому планують провести у 3 етапи

Перший етап – підготовка учасників концерну до реорганізації. На цьому етапі Укроборонпром залишатиметься уповноваженим суб'єктом господарювання з управління об'єктами державної власності в ОПК.

Другий етап передбачає перетворення учасників Концерну на господарські товариства або товариства з обмеженою відповідальністю.

Третій – безпосереднє перетворення концерну в акціонерне товариство, зокрема, прийняття відповідного рішення Кабміном та затвердження статуту.

Нагадаємо, нардепи проголосували за відповідний проєкт закону у першому читанні ще наприкінці січня 2021 року.



Як планують реструктуризувати Укроборонпром / Інфографіка "Слуги народу"