Соответствующее решение Рада приняла на заседании 13 июля. Свои голоса за ликвидацию Укроборонпрома отдали 256 парламентариев.
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Рада ликвидировала Укроборонпром
Против принятия документа проголосовали 16 нардепов, не голосовали – 40.
Как за документ голосовали нардепы / Фото Верховной Рады
Принятый законопроект позволит ускорить трансформацию оборонно-промышленного комплекса в кратчайшие сроки – до 1 года.
Документ предусматривает внедрение таких изменений
- В рамках трансформации госконцерна создадут 2 больших холдинга: "Оборонительные системы Украины" – в него войдут 65 предприятий, которые распределят по 6 субхолдингах; аэрокосмический холдинг – будет заниматься авиацией и космосом.
- Государственные предприятия оборонно-промышленного комплекса превратят в акционерные общества. Они будут иметь возможность объединения с украинскими и иностранными партнерами.
Реформирование Укроборонпрома планируют провести в 3 этапа
- Первый этап – подготовка участников концерна к реорганизации. На этом этапе Укроборонпром будет оставаться уполномоченным субъектом хозяйствования по управлению объектами государственной собственности в ОПК.
- Второй этап предполагает превращение участников Концерна на хозяйственные общества или общества с ограниченной ответственностью.
- Третий – непосредственное преобразование концерна в акционерное общество, в частности, принятие соответствующего решения Кабмином и утверждение устава.
Напомним, нардепы проголосовали за соответствующий проект закона в первом чтении еще в конце января 2021 года.
Как предполагают реструктуризировать Укроборонпром / Инфографика "Слуги народа"