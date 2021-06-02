На встрече присутствовал и заместитель руководителя ОП Роман Машовец. Он в целом обсудил с Такаши Кураи перспективы и пути дальнейшего развития и углубления двусторонних отношений Украины и Японии.

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Япония заинтересована в инвестициях в украинский оборонку

Представители Офиса Президента и посольства Японии в Украине во время встречи 1 июня обсудили перспективы сотрудничества стран в оборонной и военно-технической сферах.

  • Акцент сделали на необходимости реформирования оборонно-промышленного комплекса Украины.
  • А также на развитии украинского законодательства в этой сфере.

Заместитель главы ОП Роман Машовец отметил, что есть необходимость расширения взаимодействия Украины и Японии для укрепления обороноспособности нашего государства. А значит – оказания помощи со стороны Японии.

В итоге стороны согласились продолжить активный диалог по поводу обговоренных вопросов и развивать украинско-японское партнерство. 

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