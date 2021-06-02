На встрече присутствовал и заместитель руководителя ОП Роман Машовец. Он в целом обсудил с Такаши Кураи перспективы и пути дальнейшего развития и углубления двусторонних отношений Украины и Японии.
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Япония заинтересована в инвестициях в украинский оборонку
Представители Офиса Президента и посольства Японии в Украине во время встречи 1 июня обсудили перспективы сотрудничества стран в оборонной и военно-технической сферах.
- Акцент сделали на необходимости реформирования оборонно-промышленного комплекса Украины.
- А также на развитии украинского законодательства в этой сфере.
Заместитель главы ОП Роман Машовец отметил, что есть необходимость расширения взаимодействия Украины и Японии для укрепления обороноспособности нашего государства. А значит – оказания помощи со стороны Японии.
В итоге стороны согласились продолжить активный диалог по поводу обговоренных вопросов и развивать украинско-японское партнерство.
Последние новости о финансовом содействии Украине со стороны международных партнеров
- Государственный департамент США 28 мая предложил в бюджете на 2022 предусмотреть 255 миллионов долларов помощи Украине. Эти деньги планируется направить на содействие противодействию агрессии России, реформы и борьбу с коррупцией.
- А 31 мая президент Зеленский пожаловался, что Германия могла бы предоставить Украине военную помощь, но с 2014 года отказывается это делать. На что в Берлине уже ответили: мол, Украине в помощь нужна дипломатия, а не оружие.
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