На зустрічі присутнім був і заступник керівника ОП Роман Машовець. Він загалом обговорив із Такаші Кураї перспективи та шляхи подальшого розвитку й поглиблення двосторонніх відносин України та Японії.

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Японія зацікавлена в інвестиціях в українську оборонку

Представники Офісу Президента та посольства Японії в Україні під час зустрічі 1 червня обговорили перспективи співпраці країн в оборонній і військово-технічній сферах.

  • Акцент зробили на необхідності реформування оборонно-промислового комплексу України.
  • А також на розвитку українського законодавства в цій сфері.

Заступник глави ОП Роман Машовець наголосив, що є необхідність розширення взаємодії України і Японії задля зміцнення обороноздатності нашої держави. А отже – надання допомоги з боку Японії.

У підсумку сторони погодилися продовжити активний діалог щодо обговорених питань і розвивати українсько-японське партнерство. 

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