Провести дополнительное заседание требовали 156 народных депутатов. Об этом на своей странице в фейсбуке написал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Важно Верховная Рада поддержала закон о реформе ВСП: что изменится

На повестке дня у народных депутатов будет только 2 вопроса.

Что депутаты рассмотрят на заседании

В частности, в Раде проголосуют за законопроект № 5141 о Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений в отношении гарантий прав украинских и иностранных инвесторов.

Кроме того, депутаты рассмотрят законопроект № 5440 об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции.

Обратите внимание! Народные депутаты должны отправиться на летние каникулы до сентября уже 16 июля. Однако, из-за ряда непроголосованных важных проектов, их начало могут отложить еще на некоторое время.

Дополнительные заседания в Верховной Раде: последние новости

На последнее внеочередное заседание Рада собралась 13 июля. Нардепы рассмотрели ряд важных документов, однако не все набрали необходимые голоса. В частности, там не поддержали законопроект № 5596, предусматривающий легализацию медицинского каннабиса.