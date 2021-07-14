Провести дополнительное заседание требовали 156 народных депутатов. Об этом на своей странице в фейсбуке написал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
Важно Верховная Рада поддержала закон о реформе ВСП: что изменится
На повестке дня у народных депутатов будет только 2 вопроса.
Что депутаты рассмотрят на заседании
В частности, в Раде проголосуют за законопроект № 5141 о Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений в отношении гарантий прав украинских и иностранных инвесторов.
Кроме того, депутаты рассмотрят законопроект № 5440 об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции.
Дополнительные заседания в Верховной Раде: последние новости
На последнее внеочередное заседание Рада собралась 13 июля. Нардепы рассмотрели ряд важных документов, однако не все набрали необходимые голоса. В частности, там не поддержали законопроект № 5596, предусматривающий легализацию медицинского каннабиса.
- В то же время депутаты приняли не менее важные документы. Например, законопроект о криминализации контрабанды.
- Также во втором чтении проголосовали законопроект, который предусматривает ликвидацию Укроборонпрома.
- Кроме того, поддержали и законопроект № 5431 о наделении Антимонопольного комитета Украины новыми полномочиями.